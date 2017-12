Messi renovó su contrato con el Barcelona hasta el 2021. Conozca cuál es la cláusula

¡Se acabaron las especulaciones! El astro argentino del FC Barcelona, Leo Messi, firmó este sábado su renovación con el club azulgrana hasta 2021, poniendo así fin al suspenso sobre su futuro.



“El FC Barcelona y el jugador Lionel Messi han firmado un nuevo contrato hasta el 30 de junio 2021”, informó el Barça en un comunicado con una foto del presidente del club Josep Maria Bartomeu y Messi firmando el documento.



“La cláusula de rescisión queda fijada en 700 millones de euros. De esta manera, el crack argentino, de 30 años, finalizaría su contrato después de 17 temporadas en el primer equipo”, añadió el Barcelona, que pone fin a semanas de especulaciones.



(¿Por qué condenaron a Messi a 21 meses de cárcel?).

La foto del ‘crack’ argentino firmando su renovación, permite culminar un proceso que comenzó en julio pasado cuando el Barcelona anunció la renovación de Messi, por tres años más, hasta 2021.



Poco después empezaron a surgir informaciones de prensa que señalaban que el delantero argentino aún no había rubricado el nuevo contrato a unos meses de que en enero próximo hubiese podido quedar libre de negociar con otros clubes.



“Estoy feliz de continuar mi casa. Siempre he querido hacer mi carrera aquí y mi sueño era acabar en el Barça y vamos en camino”, declaró Messi a la televisión oficial del club.



(Lea: Cristiano Ronaldo supera a Messi en ingresos y es el jugador mejor pago del mundo).



“Yo estaba tranquilo porque lo veo día a día, pero el entorno estará más tranquilo. Lo que queremos es un punto de equilibrio para ir superando fases”, añadió en rueda de prensa su técnico Ernesto Valverde, que calificó de "experiencia única" dirigir al argentino.



UN CONTRATO BLINDADO



Bartomeu, explicó que el contrato había sido firmado por el padre y agente del jugador, que contaba con poderes para ello, y que la "firma protocolaria" era sólo una cuestión de agenda.



No ayudaba a calmar las aguas la traumática salida hacia el París Saint-Germain en verano de Neymar, tras pagar su cláusula de rescisión de 222 millones de euros.

Esta circunstancia, sin duda, ha pesado en el ánimo barcelonista a la hora de aumentar la cláusula de rescisión de Messi hasta unos astronómicos 700 millones de euros, que evite cualquier tentación.



"Hay un acuerdo con él ( Messi) desde el mes de junio", aseguraba en septiembre Bartomeu, cuyo club planearía ofrecerle un contrato de por vida, similar al que rubricó recientemente Andrés Iniesta.



“Messi ha renovado por cuatro años pero el club le ofrecerá un contrato de por vida", decía el director general del club, Oscar Grau, en la Asamblea de Socios en octubre pasado, aunque el 'crack' argentino ha dejado entrever en algunas ocasiones que le gustaría volver a Argentina para acabar su recorrido profesional en el Newell's Old Boys de Rosario, su primer club.



MEJOR GOLEADOR



Mientras se concreta este nuevo contrato, la firma de la renovación tranquiliza a los aficionados azulgranas en puertas del partido de Liga crucial contra el Valencia el domingo.



Una victoria del Barça, líder del campeonato español, ante el equipo 'che', segundo clasificado, prácticamente podría valerle media Liga a un equipo, en el que Messi seguirá siendo referente y en el que ha hecho prácticamente toda su carrera, tras formarse en sus categorías inferiores.



"Los barcelonistas estamos de enhorabuena. Continuamos disfrutando del mejor jugador de la historia del fútbol", tuiteó el presidente culé poco después de producirse la rúbrica. Mejor goleador de la historia del club con 523 goles en 602 partidos en 14 temporadas con la camiseta azulgrana, el de Rosario acumula un amplio palmarés de títulos.



Entre otros, ha ganado cuatro Ligas de Campeones (2006, 2009, 2011, 2015), ocho ligas españolas y cinco Copas del Rey.



A nivel individual, ha cosechado cinco Balones de Oro y el viernes recogió su cuarta Bota de Oro como mejor goleador de las ligas europeas la temporada pasada tras marcar 37 tantos igualando a su gran rival luso del Real Madrid, Cristiano Ronaldo.



Messi siempre ha contado con ofertas de clubes como el París Saint-Germain o Mánchester City, pero pocos le veían un futuro fuera del club en el que creció, incluso a pesar de que la justicia española ratificó su condena por fraude fiscal.



AFP