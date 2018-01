Obama será el primer invitado del programa de David Letterman en Netflix

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama será el primer invitado del nuevo programa de entrevistas de David Letterman que emitirá la plataforma de contenidos digitales Netflix.



Este espacio, que llevará por título "My Next Guest Needs No Introduction", (Mi siguiente invitado no necesita presentación) y se estrenará el próximo 12 de enero, marcando el regreso de Letterman a la televisión tras su despedida en 2015.



A través de su cuenta oficial en Twitter, Netflix avanzó que, además de Obama, participarán en la primera temporada de este show el actor y director George Clooney, la activista Malala Yousafzai, el músico Jay-Z, la actriz Tina Fey y el presentador radiofónico Howard Stern.



A partir del 12 de enero, Netflix estrenará cada mes un nuevo episodio de "My Next Guest Needs No Introduction". Netflix explicó además que cada capítulo durará una hora e intercalará conversaciones de Letterman con sus invitados en el estudio y en exteriores.



A lo largo de 33 años y más de 6.000 entregas, Letterman se erigió en una de las grandes figuras y en un renovador del "late-night", un género televisivo muy popular en Estados Unidos que combina humor para adultos, entrevistas con personajes famosos y actuaciones musicales en directo.



Letterman fue la cara visible de "Late Night" (NBC) y luego "The Late Show" (CBS) para convertirse en el presentador más longevo de los "late-night" estadounidenses. En abril de 2014 anunció que se despediría de la televisión y el 20 de mayo del año siguiente presentó su última edición de "The Late Show", cuyo testigo fue recogido por Stephen Colbert.





*EFE.