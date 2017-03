Programe su fin de semana con nuestra agenda cultural

COCU MARKET, NUEVA FORMA DE HACER MERCADO



Por primera vez, profesionales de gastronomía se reunirán en el Parque de la 93, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., el 26 de marzo, en el primer mercado no industrializado de Bogotá, atendido por su productor, que se realizará el último domingo de cada mes, durante todo el año.



Cocu Market está dirigido hacia la vida sana, el buen comer, el comercio justo, local y el poder ofrecer de manera directa los mejores productos gastronómicos al consumidor.

Cocu Market, creado y organizado por María Alejandra Silva, la reconocida empresaria, directora de la Feria Buro, presenta a los habitantes de Bogotá un hermoso lugar, en donde podrán hacer un mercado fresco y saludable para sus casas, en el parque 93.



“Apoyarán emprendimientos gastronómicos que ofrecen productos saludables, artesanales, fit, orgánicos, vegetarianos, locales y mercancías que son muy sanas en sus preparaciones. Incentivando la conciencia en el consumo de alimentos y fomentando una alimentación más saludable”, manifiesta María Alejandra, su creadora.



Se replicarán modelos de farmers market en un espacio de 49 puestos dirigidos a familias que quieran tener una nueva forma de hacer mercado. Cocu Market espera cambiar la perspectiva de los productos de gastronomía de la capital.



También habrá planes complementarios y actividades como yoga al parque, meditación con cuencos tibetanos y siembra tu huerta con veggies box, que harán de Cocu Market un plan obligado para todas las familias.



¿dónde y cuándo?

Fecha: 26 de marzo de 2017.



Lugar: parque 93.



Horarios: 8:00 am - 5:00 pm.



Espacio: 49 stand.



Cocu Market, en donde podrán hacer un mercado fresco y saludable para sus casas, en el parque 93. Lisa García

VARIEDADES

Once ciudades de Colombia con ‘La hora del planeta’



Colombia celebra este año la campaña con la iniciativa “Móntate en el Cambio” que promueve el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible. Es por esto que por primera vez 11 ciudades del país se vinculan a festejar #LaHoraDelPlaneta con ciclopaseos nocturnos a partir de las 6:00 p.m.



#LaHoraDelPlaneta, el último sábado de marzo, de 8:30 p.m. a 9:30 p.m.



CAJICÁ: CELEBRA SUS 480 AÑOS DE HISTORIA Y CULTURA



Con una fiesta de tres días, desde el 31 de marzo hasta el 2 de abril, la Fortaleza de Piedra, como se le conoce a Cajicá, festeja este fin de mes su cumpleaños. El eje central de todas las festividades, es el nuevo centro Cultural de Convenciones.



Un desfile abre la celebración el 31 de marzo.

LA CABAÑA



Director: Stuart Hazeldine

Protagonistas: Sam Worthington y Octavia Spencer



jheredia@cbcine.org

Después de pasar días felices, y en una familia, de pronto aparece una tragedia, un drama terrible, muchas personas se revelan ante la vida, ante Dios.

Más, cuando el suceso es terrible, ya que se trata del secuestro y el asesinato de una hija de 6 años.



Se inicia un proceso muy doloroso: complejos de culpas, acusaciones, injusticias de la vida e inconsolable dolor.



Mack, es el padre de la niña; después de tres años del crimen un día recibe una extraña carta que lo cita a la vieja y abandonada cabaña, en donde asesinaron a su hija, pero la carta viene firmada por Dios.



Ante el inusitado hecho, Mack siente que debe asistir a la cita y al llegar allá se encuentra con tres extraños personajes. Les expone sus rabias, rebeldía, indignación y dudas.

A través de los diálogos con ellos descubre verdades que lo van cambiando en su interior, esto lo lleva a sentirse perdonado y en paz.



La película bien filmada y la actuación, bastante natural y realista de Sam Worthington y Octavia Spencer, le dan mucho interés a la narración.El guión, cuyo contenido es ficción con diversas metáforas y símbolos provoca interesantes reflexiones.La película, cuya historia inicialmente fue escrita por el canadiense William Young solo como lectura para sus hijos en navidad, es dirigida por Stuart Hazeldine, del Reino Unido.