La fiesta de Halloween no es un una fecha donde solo los niños disfrutan. Jóvenes y adultos aguardan a la noche de brujas para dejar volar su imaginación, ponerse en los zapatos de algún personaje y salir a disfrutar. (Vea además: Arme su disfraz para Halloween, según su bolsillo)



Bogotá es reconocido por tener una gran variedad de planes para la noche de Halloween, donde sus fiestas son las más destacas. Para este año la capital tiene preparadas varias sorpresas para que ninguna persona se quede en casa. Vea aquí algunos recomendados



OSCURANTISMO, FIESTA DE HALLOWEEN

​

El hipódromo de los Andes será el escenario donde este 28 de octubre muchos bogotanos se reunirán para escuchar a Bomba Estéreo, Breakbot Live y TiNi entre otros artistas. La fiesta está diseñada para desarrollarse en cinco escenarios de un edificio abandonado donde serán premiados los mejores disfraces.



Cover: Etapa 1 $75.000 + $10.000 Etapa 2 $89.000 + $12.000



HALLOWBEACH

​

Los sonidos de fusión de la música del pacífico y el caribe estarán presentes en un mismo escenario. Chocquibtow, Systema Solar, Bazurto All Stars y El Freaky harán gozar a los asistentes durante esta noche de disfraces el 28 de octubre en el Royal Center.



El evento que tiene un precio de $200.000 pesos en Platino y $135.000 pesos en VIP premiará con 3 millones de pesos al mejor disfraz.



LA HAVANA



El próximo 29 de octubre anímate a participar del evento de Halloween donde la ambientación y los disfraces harán que los asistentes se sientan en los años 50's

Los artistas invitados a esta noche son: El L'omy, Sebastian Yatra, Diego Rey, djs Crossover y Pipe Rivera.



Lugar: Hotel W (Carrera 9 No. 115 – 30)

Precios: Manillas hombres: $80.000 pesos y Manillas mujeres: $55.000 pesos



FIESTA DE COMICS

​

Por sexto año consecutivo el salón de conciertos de Theatron se prepara para brindar a sus asistentes una de las mejores fiestas de Halloween. El 28 de octubre se espera que 1200 personas disfruten de la fiesta y participen por los dos millones de pesos que serán

entregados en regalos a los mejores disfraces y el mejor maquillaje artístico.



El evento tiene un valor de $25.000 pesos



La fiesta no acaba el domingo, para la semana que comienza el 31 de octubre la capital tiene planes para usted.



CONCIERTO: si quiere celebrar la noche de Halloween con un concierto no deje de asistir este 31 de octubre a las 8:00 p.m. al teatro Jorge Eliecer Gaitán para escuchar a Puerto Candelaria y Sistema Solar. La entrada la puede conseguir entre $23.000 y $66.000 mil pesos.



NOCHE DE REGGAETÓN: la noche del 31 de octubre estará cargada de reggaetón a cargo del puertorriqueño Arcángel 'la maravilla' en Theatron (Calle 58 # 10 -32).

Las entradas en Platino tienen un precio de $92.000 pesos y las Vip $162.000 pesos.



CALAVERITAS: una fiesta urbana donde podrá encontrar a la banda Hercules & Love Affair, Los PetitFellas y a la cantante española La Mala Rodríguez. La cita es este 31 de octubre en el Teatro Royal Center.



$65.000 pesos cuesta la entrada durante la preventa y $82.000 pesos el día del evento.



FIESTA DÍA DE LOS MUERTOS: Armando Records, ubicado en la Zona T de la ciudad, tiene preparada una fiesta donde podrán encontrar a The Drums y algunos DJs que encenderán el ambiente toda la noche. El costo de la entrada es de $40.000 pesos.



La celebración aun no acaba, aún queda el ‘Halloween Fest en Bogotá’



Por cuarta vez se celebrará en Bogotá el festival gay más grande de América Latina, el Halloween Fest. El evento se realizará del 3 al 7 de noviembre en diferentes lugares de la capital.



Se espera a muchos visitantes de todas partes del mundo para que disfruten en la ciudad con sus mejores disfraces y al ritmo de la música de Eliad Cohen, DJ Aron, y la cantante Beth Sacks.



La entrada a las cinco fiestas tiene un costo de $400.000 pesos. Vea aquí donde será la fiesta cada día del evento



Jueves 3 de noviembre:

Grindhouse cr2# 92 -24

Viernes 4 Noviembre

El Mozo Club cll 85#12-51

Sábado 5 Noviembre

Mediterraneum km 4,5 vía la calera

Domingo 6 Noviembre

Mediterraneum km 4,5 vía la calera

Lunes 7 Noviembre

El Mozo Club/ cll 85#12-51