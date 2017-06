Planes para ver la final de la Champions entre Real Madrid y Juventus

Real Madrid y Juventus, dos de los mejores clubes de fútbol del mundo, se juegan este sábado la corona europea de clubes en una final más de la Liga de Campeones, sin un claro favorito.



Tanto Real Madrid como Juventus ganaron esta temporada en sus respectivas ligas (España e Italia), por lo que llegan en plena forma.



“En la final no hay favorito, es 50-50. Se dice que la Juventus defiende mejor, que el Real Madrid ataca mejor, pero no tiene nada que ver, una final la tienes que jugar, no creo que haya mucha diferencia entre el Real Madrid y la Juve”, afirmó Zinedine Zidane, que se enfrenta al que fue su club como jugador en los noventa.



(Lea: ¿Dónde ver la final de la Champions? Estas son algunas plataformas y aplicaciones para verla en vivo).



Sin duda este partido acapara la atención de millones de personas en todo el mundo y en Colombia no es la excepción, ya que entre las nóminas de ambos equipos hay dos colombianos: James Rodríguez en el Real Madrid y Juan Guillermo Cuadrado, en la Juve.



Por eso, el comercio ya tiene todo preparado para sacarle provecho a este evento deportivo, que tendrá los ojos puestos de millones de personas de todo el mundo.



Para la cadena de Pub Beer, la final de la Champions es el evento en el que más se vende cerveza artesanal en todo el año.



“Ese día todo es fiesta: los empleados se pintan la cara, se colocan gorros fiesteros y los ‘territorios Beer’ se decoran con bombas y festones para que los clientes se contagien de la fiesta del fútbol”, señaló Arturo Barrios, gerente de la empresa.



Beer estima que durante el partido de este sábado se vendan a nivel nacional más de 12.600 vasos de cerveza artesanal, lo que equivale 4.200 litros de cerveza, 3.500 empandas, 3.500 alitas de pollo y más de 2.000 picadas.



Además, habrá más de 300 empleados, que esperan atender a 7.500 clientes durante el día, en los 13 locales de la cadena, ubicados en 7 ciudades del país.



Las ventas se calculan en 140 millones de pesos.



“La final de la Champions requiere una planeación de casi un mes de anticipación, entre preparativos de producción y operación, para poder atender las más de 4.000, personas que tendremos en las dos horas de partido. Este evento para nosotros es una maratón, que tiene como premio una venta record de cerveza”, señaló Arturo Barrios.



Otra opción es Bogotá Beer Company. Una jarra de cerveza de 1,5 litros le puede costar allí unos $30.000, mientras que una ‘jirafa’ para compartir, le vale cerca de $57.000.



'PARCHE' CASERO



Otra forma de disfrutar del partido puede ser en la comodidad de su casa y en compañía de amigos.



Si decide quedarse en la casa, los gastos serían menores.



Podría comprar una canasta de cervezas que hoy vale un poco más de $30.000, hacer una picada, que ronda los $15.000 y, si está de ánimo, puede hasta comprar una botella de aguardiente, que tiene un valor de $25.000.



Así que prográmese. Sea cual sea su presupuesto, no deje pasar por alto este partido de grandes estrellas.