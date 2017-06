Hasta $1.500.000 cuesta una boletas para ver a Paul McCartney

Confirmado. Paul McCartney estará en Colombia y se presentará en concierto el 24 de octubre en Medellín.



El artista británico confirmó la noticia de la inclusión de Medellín como una de las paradas de su gira mundial actual 'One on One'.



El comunicado oficial que confirmó el concierto comienza con una cita del propio McCartney que reza: "La última vez que tocamos en Colombia fue toda una explosión y siempre quise volver. Estoy realmente entusiasmado por llegar allí con mi nuevo espectáculo este año. No puedo esperar para verlos a todos y tener una fiesta del rock".



El concierto será en el estadio Atanasio Girardot, de la capital paisa, el próximo 24 de octubre, confirmaron Barry Marshall, Tyrona Eventos y 'La W'. La emisora está asociada con la primera bajo la etiqueta de 'Conciertos W'.



McCartney, uno de los dos sobrevivientes de la banda más influyente del rock y el pop mundial, se presentó por primera vez en Colombia el 19 de abril de 2012, llenando el estadio El Campín, en un concierto que mezcló éxitos de la historia de los Beatles, de su banda Wings y de su carrera en solitario, combinados con una muestra de juegos pirotécnicos y la energía de una agrupación en vivo muy enérgica.



La carrera del músico, que comenzó formalmente en los años 60, ha sido una de las más brillantes de la historia del rock y el pop y no cesa, pese a sus 75 años de edad, que cumplió el pasado domingo 18 de junio.



Aunque diversas fuentes dieron por confirmado este concierto desde mediados de abril, hasta ese momento la presentación del ex-Beatle no se podía dar por seguro: EL TIEMPO supo que el empresario que había difundido inicialmente entre algunos periodistas que traería al artista al final no fue quien se quedó con el contrato, y que otros empresarios entraron en la licitación hasta que finalmente lo concretaron.



Una vez conocida la noticia, Tuboleta.com confirmó que comenzará el proceso de preventa el próximo martes 27 de junio a las 9:00 a. m. Este se extenderá hasta el 29 de junio a las 11:59 p.m. Para el público general, la venta será a partir del viernes 30 de junio, a las 9:00 a. m.



Los precios de las entradas son: VIP: 1'500.000 pesos, Platino: 900.000 pesos, Oro 700.000 pesos, Occidental y Oriental: 470.000 pesos, Norte: 220.000 pesos y Cancha general: 170.000 pesos. Los valores no incluyen el servicio de Tuboleta.