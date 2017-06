U2 anunció concierto en Bogotá el próximo 7 de octubre

La agrupación se presentará por primera vez en Colombia, como parte de la gira que celebra las tres décadas de una de sus producciones discográficas icónicas. En el país, compartirá escenario con Noel Gallagher, exintegrante de Oasis, que llegará con su proyecto musical High Flying Birds. La información fue confirmada por Ocesa Colombia.



La preventa de boletas para el concierto en Colombia, exclusiva para clientes del Grupo Aval, empezará el lunes 12 de junio a las 9:00 a. m. e ira hasta las 11:00 p. m. del miércoles 14 de junio. Podrán acceder todos los tarjetahabientes de crédito y débito de los bancos Aval (Av Villas, Banco de Bogotá, Banco de Occidente y Banco Popular), AvalPay y Yeii App. La compra de entradas podrá hacerse a través de www.tuboleta.com y su sitio móvil m.tuboleta.com.



La venta para el público general comenzará el jueves 15 de junio, a partir de las 9:00 a. m., a través de la web www.tuboleta.com. Los precios aún no se han revelado.



En su página oficial, U2 confirmó que también tendrá fechas en Ciudad de México (3 de octubre), Buenos Aires (10 de octubre), Santiago de Chile (14 de octubre) y Sao Paulo (Brasil, 19, 21 y 22 de octubre).



Por estos días, el tour de la banda irlandesa atraviesa Norteamérica, en compañía de One Republic y The Lumineers como músicos invitados.



Integrada por Bono (vocalista), The Edge (guitarra, teclado y voz), Adam Clayton (bajo), y Larry Mullen Jr. (batería), U2 se formó a mediados de los años 70 en Dublín.



En su carrera acumulan 15 álbumes de estudio, así como nueve premios Grammy y tres Globos de Oro, entre otros reconocimientos.



