Este 25 de febrero Eduexpo, la feria de estudios más grande del país, inicia su gira en Colombia

Por segunda ocasión Eduexpo, la feria de estudios en el exterior más grande de Colombia, se une a los gobiernos de Canadá, Australia y Nueva Zelanda en la promoción de estudios en dichos países y otros destinos. La gira de este evento por nuestro país, recorrerá Pereira, Medellín, Bucaramanga y Bogotá, a finales de febrero y principios de marzo.



Los asistentes al evento, que es de inscripción gratuita a través de www.eduexpos.com/colombia2018, podrán encontrarse con más de 120 expositores y 2.000 cursos diferentes.



Eduexpo busca abrir un espacio de encuentro entre universidades extranjeras e instituciones educativas con jóvenes, padres de familia y personas que quieran realizar estudios en el extranjero.



Esta feria incluye una amplia oferta para pregrado, postgrado, cursos de idiomas, maestrías de negocios, estudios de especialidad e incluso high school en el exterior.



Esta edición de Eduexpo Bogotá se llevará a cabo en el nuevo centro de convenciones Ágora Bogotá, recinto que es resultado de una alianza público privada, liderada por la Cámara de Comercio de Bogotá, Corferias y el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y Fontur.



La feria contará con pabellones oficiales de tres gobiernos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Asimismo, estará el nuevo pabellón “Estudia en Europa” que reúne a expositores de Francia, Alemania, Italia, España, Suiza, Reino Unido y Letonia.También tendrá expositores de Estados Unidos, Brasil, Argentina, entre otros.



Entre los expositores se destacan varios considerados entre las mejores universidades del mundo. Por ejemplo la Universidad de McGill en Canadá, la Universidad de Michigan-Flint en Estados Unidos, la Universidad de Melbourne en Australia o la Universidad de Auckland en Nueva Zelanda.



“Como región, América Latina en los últimos seis años ha mostrado un alto crecimiento en estudiantes que van al extranjero. Este aumento se debe, sobre todo, a mejores niveles de dominio del inglés y mayores ingresos per cápita. Es importante destacar el papel de Colombia que, sigue al alza, y junto a Brasil y México son líderes de la región”, dijo Sebastián Fernandes, vicepresidente de operaciones globales de FPP EDU Media, compañía organizadora de las Eduexpos.



Este semestre la gira de Eduexpos en Colombia será así:



• Pereira, el domingo 25 de febrero, de 2 de la tarde a 7 de la noche, en el Hotel Movich, ubicado en la Carrera 13 # 15 - 73.



• Medellín, el martes 27 de febrero, de 3 de la tarde a 8 de la noche, en el Centro de Eventos El Tesoro, ubicado en la Loma El Tesoro con Transversal Superior Carrera 25A # 1A Sur – 45.



• Bucaramanga, el jueves 1 de marzo, de 3 de la tarde a 8 de la noche, en el Hotel Holiday Inn, ubicado en la Transversal oriental Calle 93 # 34 – 180 (Junto al Centro Comercial Cacique).



• Bogotá, el sábado 3 y domingo 4 de marzo, de 2 de la tarde a 7 de la noche, en el Centro de Convenciones Ágora Bogota, Ac. 24 # 38 – 47



Como ya se mencionó, la asistencia a las Eduexpos no tiene costo, todos los estudiantes e interesados en estudiar en el exterior deben registrarse en la página del evento: www.eduexpos.com/colombia2018. O en la app Edufindme, para dispositivos Android e iOS. El día de la feria en cada ciudad, para el ingreso, solo hay que presentar, a través del smartphone o tablet, la invitación que llega al e-mail de registro.



PABELLONES GUBERNAMENTALES OFICIALES



En esta oportunidad, la Embajada de Canadá acompaña la gira en todas las ciudades que visitará Eduexpos con su marca EduCanada: un mundo de posibilidades, que viene con 26 instituciones educativas. Busca proporcionar la mejor información a estudiantes colombianos sobre oportunidades de educación en Canadá. Tendrá distintos programas de estudio, con estimaciones de costos y los requisitos de los permisos de estudio.



Por su parte Australia tendrá en Bogotá un pabellón exclusivo, con 25 instituciones educativas. La muestra estará encabezada por el Australian Trade Commission – Austrade, agencia del Gobierno de Australia encargada de la promoción de la educación. Se destaca la presencia de 5 universidades consideradas entre las mejores 100 del mundo: University of Melbourne, University of Sydney, University of Queensland, Monash University y University of New South Wales.



Colombia es un mercado de diversificación clave para los proveedores de educación y capacitación australianos. En general, es el décimo mercado más grande de Australia y el tercero más grande de estudiantes de cursos intensivos de inglés, detrás de China y Brasil. América Latina es uno de los mercados de educación superior más grandes y el segundo más grande para entrenamiento en educación vocacional.



En el caso de Nueva Zelanda, contará con 12 instituciones educativas encabezadas por Education New Zealand, agencia del gobierno encargada de la promoción de la educación. La muestra que promueve la marca ThinkNew, el programa del gobierno de este país ofrecerá todo el asesoramiento sobre estudiar en Nueva Zelanda, mostrando lo mejor en cursos, grados, instituciones y oportunidades de estudio únicas.