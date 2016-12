A comienzos de este año los roqueros recibimos una gran noticia: la legendaria banda Guns N' Roses anunció, no solo que se reagruparía luego de varios años de pleitos y disputas, sino que regresarían a tocar a Colombia por tercera vez en su historia.



La primera vez fue en una presentación mágica el 29 de noviembre de 1992 en el estadio El Campín, cuando 60.000 'fans' de los 'Gunners' entraron en shock cuando Axl. tocaba y cantaba 'November rain' en su piano, y de repente la noche se volvió lluviosa. Muchos años después, en el 2014, Axl. a nombre de Guns N' Roses, tocó en el parque Jaime Duque.



Y la tercera será la noche de mañana miércoles 23 de noviembre, en el estadio Atanasio Girardot, de Medellín.



Yo ya había escuchado las historias del primer concierto, sobre los disturbios o las notas de prensa de la época en las que se tildaba a los seguidores de la banda como 'drogadictos'.



Sin embargo, ver a la mejor banda de la década de 1990, la misma que llenaba estadios olímpicos donde también acudían en masa fanáticos de Metallica, Queen o Rolling Stones, no tiene precio en esta ocasión.



Más por un impulso de nostalgia que por planeación financiera adquirí dos boletas de Platino en la preventa el pasado 25 y 26 de julio, el precio: 825.000 pesos, sin pagar 115.000 del servicio de Tu Boleta.



Le siguen Occidental, con un precio de 500.000 pesos (más 70.000 pesos del servicio);

Oriental: 500.000 pesos (más 70.000 pesos del servicio); Norte: 260.000 pesos (más 36.000 pesos del servicio) ; Cancha general: 170.000 pesos (más 24.000 pesos del servicio).



El evento representa ver en un mismo escenario a Slash, Duff McKagan y Axl Rose, una imagen que muchos fanáticos hemos esperado al menos 15 años.



Según Fenalco Antioquia, esta clase de conciertos dejará ganancias de alrededor de 20 mil millones de pesos para hotelería, restaurantes, centros comerciales, aerolíneas, museos, sector transporte, entre otros.



El primer concierto de Guns N' Roses tuvo lugar en el Estadio El Campín, de Bogotá. Es recordado porque la banda realizaba el tour mundial del disco doble Use Your Ilusion I y II. Foto: David Arango

¿Cómo llegar y a dónde dormir?



Tras obtener la boleta había que asegurar la estadía y los tiquetes de avión. ¿Por qué? porque se podía presentar un alza en los precios de avión y de hotel.



Una mirada rápida hoy martes 22 de noviembre, a dos días del concierto, muestra que los precios para viajar a Medellín no están tan altos como cuando se realizó la preventa del concierto. En ese momento, cada pasaje de avión con salida el 22 y regreso el 24 oscilaba entre $400.000 y un millón de pesos.



En total, dos boletas platino (825.000 cada una), más alojamiento en un hotel cercano al Atanasio Girardot y pasajes de avión ($ 1.483.281), da como resultado: $3.133.281.



¡Un descalabro! Además es una contrariedad que se produce debido a la variabilidad de los precios de los tiquetes aéreos.



¿Quiere ver de cerca éxitos como ‘Welcome to the Jungle’, ‘It’s So Easy’, ‘Sweet Child o’ Mine’ y 'Yesterdays, pero no tiene aún transporte y ya cuenta con una boleta?. Fácil: aún puede conseguir que le salga más barato el transporte y la estadía en Medellín.



De hecho, la aerolínea Viva Colombia ofrece tiquetes de avión a $139.000, con salidas desde las 5:30 am hasta las 11:40 de la noche.



Latam ofrece tiquetes desde $ 229.000 en horas de la tarde, pero otros ya se encuentran agotados. Por su parte, Avianca tiene vuelos desde $257.000.

Una revisión por HostelWorld, portal que ofrece hostales y hoteles a nivel mundial, muestra una variedad de precios que oscilan desde $18.000 hasta los $250.000.



Pero todavía existen opciones para viajar por tierra: si viaja desde Bogotá puede encontrar pasajes a $60.000 o $50.000.



Si todavía quiere precios más bajos para alojarse en Medellín, puede consultar en la página de Airbnb, la cual ofrece precios desde $32.000 hasta $200.000. Esta aplicación le exigirá que el pago sea a través de su tarjeta de crédito.



