Rap en video: la estrategia de marca de la fundadora de Crepes & Waffles

Beatriz Fernández habla de su relación con el otro fundador de Crepes & Waffles, de los valores de su marca y aclara que no la venderá. Minutos más tarde, con bailarines incluidos, canta una canción en la que repite “hacen las noticias, crean las noticias, mienten las mentiras y nos venden”.



El video de la cadena, presente en centros comerciales del país y que en 2015 vendió la $268.823 millones de pesos, muestra de una forma no tan obvia lo que los creadores de la marca esperan de su producto.



“Está es sin duda una estrategia de mercadeo para que un mensaje se vuelva viral. No importa mucho si es positivo o negativo. Incluso se puede pensar en que es un mercadeo personal que usa para defender los rumores de su empresa”, explica Juan Monroy, docente de Mercadeo Digital de la universidad EAFIT de Medellín.



Para Monroy es claro que se rompe la estrategia de marca de Crepes & Waffles en búsqueda de llegarle a un público más joven y más digital.



El video, grabado en video de alta calidad, muestra una aproximación diferente a la pregunta: ¿cómo llegar al público millennial? Parte de esa respuesta aparece en el deseo que Fernández expresa de “ser artista”.



“Tal vez el mensaje no fue bueno, pero se cumplieron los objetivos. Rompe la estrategia de siempre, pero no descuida a su público principal. Si uno se da cuenta el video empieza con una entrevista clásica en la que se reafirman los valores de la marca. Y luego salta a un video que pareciera no tener nada que ver, pero el solo hecho de ver a la creadora de Crepes & Waffles rapeando le puede dar un nuevo sentido a la empresa”, añade Monroy.