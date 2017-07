Farc serán partido político desde el 1 de septiembre

Las Farc, que firmaron un acuerdo de paz con el Gobierno colombiano con el que se puso fin a más de medio siglo de conflicto armado, anunciaron este lunes que se convertirán en partido político desde el próximo 1 de septiembre, según determinación tomada por el Pleno del Estado Mayor de esa guerrilla.



"El 1 de septiembre estaremos lanzando públicamente el nuevo movimiento político", dijo Julián Gallo, alias 'Carlos Antonio Lozada', miembro del Estado Mayor de las Farc, en una rueda de prensa en Bogotá.



El jefe guerrillero afirmó además que Las Farc anuncian que serán partido político desde el 1 de septiembre. En el Pleno, la guerrilla busca trazar los lineamientos para conformar su partido político y los candidatos que afrontarán futuras elecciones.



Según Lozada, los dirigentes de las Farc están recibiendo informes de "los distintos departamentos que hacen parte del Estado Mayor Central" y que se "ocupan de elaborar las propuestas" que presentarán con su plataforma política. "Tenemos una propuesta de modelo económico, la política de género que desplegará nuestro partido, las propuestas que haremos al sector de la juventud, así como la defensa del medioambiente, la política del partido frente al tema urbano e igualmente para la parte agraria", añadió el líder guerrillero.



De cara a las elecciones del año entrante, las Farc trabajan también en la escogencia de sus candidatos para esos comicios y los nombres de los que ocuparán las cinco curules en el Senado y las cinco en la Cámara, según lo establecido en el acuerdo de paz.



"Seguramente en los días siguiente en el desarrollo del Pleno y posteriormente en el proceso, nos enfocaremos a estudiar no solamente los nombres sino sobre todo y fundamentalmente las propuestas que vamos a presentar de nuevo país al conocimiento de la opinión pública", añadió Lozada.



Por su parte, el exjefe del equipo negociador de las Farc con el Gobierno, Luciano Marín Arango, alias 'Iván Márquez', señaló que el partido de la guerrilla recibirá financiación del Estado al igual que lo hacen los demás movimientos políticos del país. "En los acuerdos dice claramente que al igual que los demás partidos tendrá una financiación por parte del Estado, de manera que allí no hay nada nuevo. Esperamos que el Estado cumpla con esos compromisos y facilite así el proceso de reincorporación política de las Farc", aseguró.



Asimismo, reiteró su preocupación por el asesinato de guerrilleros indultados, y afirmó que ya son "como seis" rebeldes y "algunos familiares a los que les han quitado la vida". "Sería triste que en Colombia volvamos a la eliminación de una fuerza política como sucedió con la Unión Patriótica", manifestó.