Fiscalía reveló parte de las pruebas que tiene para acusar a ‘Jesús Santrich’ de narcotráfico

Entre las pruebas que tienen las autoridades en contra del exjefe guerrillero 'Jesús Santrich' y sus tres socios está la entrega de cinco millones de dólares por parte de los compradores de la droga en Estados Unidos a miembros de la red en ese país.



EL TIEMPO conoció que el pago de esa suma fue controlado por la DEA, pues los compradores eran realmente agentes infiltrados de las autoridades estadounidenses.



Como prueba de la relación entre Santrich y los negociadores, el exjefe guerrillero le envió con esos contactos un cuadro pintado por él mismo a Rafael Caro Quintero, uno líderes del cartel de Sinaloa, de México.

El cuadro que Santrich le pintó a jefe del cartel de Sinaloa, Rafael Caro Quintero. Cortesía Fiscalía

La investigación empieza en la Fiscalía General cuando el ente acusador comenzó a indagar los contratos de la paz, puntualmente para la salud de los desmovilizados que iban a las zonas de concentración.



Como había indicios de un supuesto caso de desvío de dinero de la paz de un contrato de la salud, la Fiscalía hizo rastreos e interceptaciones en las que aparece Marlon Marín -sobrino de Iván Márquez- y uno de los capturados este lunes.



Según las investigaciones, Marín era el personaje central en ese caso de corrupción cuyo negocio se cayó cuando el Ministerio de Salud decidió que sería el mismo Gobierno el que prestaría esos servicios.



Haciéndole seguimiento a esa investigación por corrupción, a través de escuchas de llamadas, el ente acusador encontró que Marín tenía contactos con supuestos narcos del cartel de Sinaloa.



La Fiscalía documentó las llamadas y las reuniones de Marín y se dio cuenta que los mexicanos estaban interesados en tener contacto con alguien a quien identificaban como 'Trichi'.



Tras las investigaciones, la Fiscalía descubre que 'Trichi' era Jesús Santrich.



La investigación sigue en manos de la DEA que, con un agente infiltrado, logró tomar fotografías entre ellas una en la que se ve a Santrich en la reunión en su casa con Marlon Marín, en la que se habría negociado los 10.000 kilogramos de cocaína.



Esta información se conoce luego de que se conocieran ayer datos de unas reuniones entre Santrich y tres socios, con compradores de coca en Estados Unidos. Según esa información, el 1.° de noviembre del año pasado, 'Jesús Santrich' envió al abogado Armando Gómez España -también capturado- a entregar en el lobby de un hotel de Bogotá 5 kilos de cocaína a un contacto, como prueba de la seriedad del negocio por más de 15 millones de dólares.



Al día siguiente, hubo otra reunión en la casa de Santrich en la que participó Marlon Marín y se acordaron términos de la negociación y el 8 de noviembre en una nueva cita, en esa misma residencia, se acordó el pago de los 15 millones de dólares a cambio del cargamento de la coca que entregaría la red del exjefe guerrillero.



EL TIEMPO conoció que las capturas se aceleraron porque hubo una filtración. De acuerdo con la Fiscalía en una grabación quedó registrado que un hombre identificado como Fabio llamó a Santrich y le dijo que había órdenes de captura con fines de extradición contra ellos.



LAS GRABACIONES EN MANOS DE LAS AUTORIDADES



Octubre 28 de 2017



Marlon Marín y asistente de Santrich (hombre desconocido HD)



Asistente: La gente, llega la gente.



Marlon: Si, ah. El primero me dijiste, ¿no?



A.: Si, voy a ir a llevarlos, tengo que hablar bien con el ciego para llevarlos a hablar con él ¿si me entiende?



M.: Ajá, está bien.



A.: Para que él simplemente les diga, todo tranquilo, todo bien, todo es con él, todos los negocios es con él y listo guevón.



M.: Tres palabritas y ya, ¿cierto?



A.: sí, sí, sí.





Noviembre 17 de 2017



Marlon Marín y contactos mexicanos



Contacto: pero mira, para que usted lo sepa, el ruco del aguacate de Michoa, él no la lleva con el duro de nosotros para nada, porque él es de Sina y el otro es de Michoa.



Marlon: si, si, entiendo, entiendo



C: y ahí es un pedo, el olorcito más horrible… mejor dicho carnalito, no nos volvemos a ver, eso está advertido.



M.: yo te entiendo, yo te entiendo a ti. Pero entonces por ejemplo, o sea yendo al extremo, cómo está el carnal tuyo que tiene la relación de un lado y tiene la relación por este lado tuyo del otro lado, si? Yo me imagino que no tienen que enredarse las cosas, simplemente se le dice al señor de allá, el del aguacate y le dice mire yo ya tengo aquí este efectivo, tengo para 5000 televisores, tenga los 5000 televisores si? Y usted entrégueme allá en quilla, en Barranquilla me entrega los otros.



A partir de ese momento se concreta el negocio.



Febrero 8 de 2018



Marlon Marín y asistente de Santrich. Santrich pasa al teléfono.



Marlon: dígalo



Asistente. ¿Estaba durmiendo o qué?



M.: no, no estaba despierto, dígame



A.: que Santrich se va a las 5:30 de aquí marica para una reunión y que ¿por qué no lo esperaron aquí? Que él les dijo.



M.: Ay no marica, no me de esa mala noticia, guevón porque esta gente ya se va guevón.



A.: sí, ¿se lo paso o qué?



M.: sí, pasa



Santrich: ¿qué hubo hermano?



M.: ¿Entonces? ¿me dicen que sale usted tempranito?



Santrich: claro, Iván me dijo que tenía que salir a la madrugada pero yo les dije que me esperaran aquí.



M.: sí, imagínate, pero como ellos dijeron que les daba pena con ustedes también a esa hora esperarlo por ahí y llegar y reunirse, ¿y si les digo que lleguen a las 5.30 a. m.?



Santrich: pero si vienes tú también, yo solo no me reúno con nadie.



M.: No, no, es que yo ya tenía todo listo para llegar yo a las 6:00 y ellos llegar a las 7 a. m.



Santrich: bueno, listo.



M.: ¿listo? Bueno, listo, entonces voy a decirles ahorita de una vez. Bueno mi camarada.





