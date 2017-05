El Mónaco de Falcao ganó cerca de 100 millones de euros por su buena temporada en Europa

El Mónaco acumuló botín suficiente tanto en Francia como en Europa para mantener la estructura que le ha hecho campeón de la liga francesa, empezando por poder conservar a sus grandes figuras, especialmente Kylian Mbappé.



Así lo cree incluso el príncipe Alberto. Mbappé, ya internacional francés a sus 18 años, “tiene ganas de quedarse”, aseguró el jefe del Estado monegasco.



Entre las otras joyas, el portugués Bernardo Silva dijo que le encantaría continuar en el Principado, igual que el colombiano Radamel Falcao y que Thomas Lemar.



Más allá de las posibles ofertas tentadoras, las salidas podrían estar condicionadas por el futuro del entrenador Leonardo Jardim, también muy cortejado.



El técnico luso no abordó el miércoles el asunto bajo la lluvia de champán, pero le gustaría seguir al frente de este equipo, que ha convertido en un formidable centro de Investigación y Desarrollo y donde tiene ahora las manos libres avalado por el Hexagoal (el trofeo de la liga francesa).



Este magnífico conjunto podría aguantar años con ajustes, como dijo Silva: “Si todo el mundo se queda, podemos hacer algo especial”.



Sin embargo, la dirección monegasca se suele quemar ligeramente por el abuso de la Realpolitik económica.



Hace dos años, desmanteló su equipo, cuartofinalista de la Liga de Campeones: Geoffrey Kondogbia se marchó por 40 millones de euros, el belga Yannick Carrasco por 20 millones, además de ceder también comenzada la temporada a jugadores clave como Anthony Martial (vendido por 50 millones que podrían alcanzar los 80 millones según resultados y bonificaciones), el tunecino Aymen Abdennour (30 millones ) y Layvin Kurzawa (23 millones).



“UN EQUIPO MUY COMPETITIVO”



Esta vez, el propietario Dmitry Rybolovlev no repetirá el mismo error.



“Con el dinero de la Champions y el título no estamos en la misma situación que en 2015”, dijo a la AFP el vicepresidente Vadim Vasilyev.



“Está en el ADN del club vender, es nuestro proyecto, pero será en función de la voluntad de los jugadores y no habrá ninguna obligación”, señaló.



El Mónaco ya ganó unos cien millones de euros gracias a su buena temporada, alrededor de 40 millones por el título y cerca de 65 millones por su brillante trayectoria al llegar hasta semifinales de la Champions.



“Mónaco tendrá un equipo muy competitivo la próxima temporada", prometió Vasilyev.

Seguro que recibirá ofertas irresistibles de clubes muy potentes, que serán difíciles de rechazar. Si el Real Madrid avanzara una suma de tres cifras por Mbappé al Mónaco, ¿el jugador y su entorno se resistirían?



De todas maneras, hay jugadores que se marcharán. El centrocampista Tiémoué Bakayoko atrae a grandes de Europa e, incluso, desmintió oficialmente un contacto con el París SG, lo que anuncia un mercado agitado. Su compañero brasileño Fabinho también podría abandonar el club.



REFUERZOS



El Mónaco podría ver también cómo se marcha uno de sus dos laterales, Djibril Sidibé o Bernard Mendy. Estos traspasos aportarían decenas de millones de euros a las arcas del club, lo que eliminaría la presión en otras ventas.



El proyecto dependerá del futuro de Jardim. El luso, con contrato hasta el 2019, ha demostrado que es un soldado fiel. No se inmutó en 2015 cuando desmontaron los pilares de su equipo.



No dijo tampoco nada cuando sus dirigentes lo arrinconaron el pasado mes de junio, aunque ha logrado dar la vuelta a la situación desde entonces. Con cautela, el Mónaco ya ha empezado a reforzarse.



El director deportivo español Antonio Cordón, procedente del Villarreal al principio de esta temporada, fichó en enero al brasileño Jorge (de 21 años, del Flamengo, por 8 millones de euros) y al belga Franco Antonucci (17 años, del Ajax Amsterdam, por 3 millones de euros).



Otro centrocampista belga, Youri Tielemans (de 20 años), la joven estrella del Anderlecht, podría firmar para 5 temporadas por una suma de 25 millones de euros.



