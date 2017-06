Harvard, gratis y para todo el mundo

El sueño de estudiar en la Universidad de Harvard ha dejado de ser una utopía, pues el prestigioso centro está ofreciendo cursos gratis online hasta de 8 semanas, sobre todo tipo de temas, para toda clase de personas y dan certificados para quienes participen en ellos.



La democratización de Harvard está representada en 86 cursos masivos y abiertos online que se encuentran en la plataforma educativa edX, fundada con el MIT, para difundir el conocimiento a todos las personas que deseen recibirlos desde diversos lugares del planeta.



(Lea: Si quiere estudiar en Harvard, hay 98 cursos gratis).



Los programas son variados y abarcan temas diversos desde ciencia, matemáticas, economía y medicina hasta historia, literatura, poesía, filosofía, arquitectura, música y muchos otros.



En “los primeros días: Igor Stravinsky, la consagración de la primavera…”, usted podrá aprender, por ejemplo, cómo identificar y describir las formas y técnicas utilizadas en la música orquestal del siglo XX y entender los enfoques de la coreografía del ballet en el siglo XX.



En “el espíritu empresarial de las economías emergentes”, tomará conciencia sobre las oportunidades de emprendimiento que existen en estos mercados de rápido crecimiento; aprenderá a evaluar esas oportunidades desde un marco conceptual y a conocer los eventuales problemas que se pueden presentar.



En “Bioética: el derecho, medicina y la ética de las tecnologías y de genética reproductiva”, aprenderá cómo funciona la industria de la tecnología reproductiva y cuestiones relacionadas con la compra y venta de estos materiales; sobre la ley y la ética y la subrogación; sobre las demandas al respecto cuando las cosas salen mal; la ley y la ética de la donación de esperma y el estatus legal de los donantes del mismo; los aspectos éticos y legales planteados por la mejora humana; la ley y la ética de la mezcla de material genético humano y animal y, la propiedad del tejido vivo y su información subyacente.



En “El islam a través de sus escrituras”, será introducido en la importancia del Corán en las culturas musulmanas; en los temas principales de ese texto sagrado; los contextos históricos y culturales del mismo; será adiestrado sobre habilidades interpretativas que permiten una lectura más matizada del Corán; en los diversos enfoques que los musulmanes han adoptado para comprometerse con los textos coránicos, incluidos los problemas de la interpretación contemporánea.



En física con “La revolución de Einstein”, aprenderá a través de la vida de este genio el papel cambiante de la física en los siglos XX y XXI; el compromiso de Einstein con la relatividad, la mecánica cuántica, el nazismo, las armas nucleares, la filosofía, las artes y la tecnología y cómo involucrarse con preguntas, sobre lo que significa entender la física en su historia más amplia.



UN TEMA INUSUAL PERO IMPORTANTE



“La crisis de los opioides en América”, que dura 7 semanas, con una intensidad entre 1 y 2 horas semanales, es tal vez el tema más inusual pero no menos importantes del resto de cursos que imparte gratis la Universidad de Harvard, pues afecta a miles de personas en su salud y en su vida y alimenta un problema que se extiende como epidemia en Estados Unidos y en el resto del mundo.



La heroína está incluida en los opioides al igual que potentes analgésicos para aliviar el dolor y su intensidad como oxicodona, hidrocodona, codeína, morfina y fentanilo, entre muchos otros.



Uno de los grandes errores de la medicina moderna fue afirmar que los tratamientos con opioides y sus derivados no causaban adicción y eso motivó a los laboratorios farmacéuticos a producirlos de forma masiva en la década de los 90, sin prever la epidemia de adicción que ocasionaría su utilización bajo el falso precepto de que no serían adictivos.



Aunque la prueba que determinó que esos medicamentos no eran adictivos se realizó en un reducido número de personas, los opioides empezaron a utilizarse para tratar “una amplia gama de síntomas, incluyendo todo tipo de dolor moderado a severo cuando, de hecho, no funcionan contra todas las formas de dolor crónico”, según The New York Times.



“Igualmente peligrosa fue la noción de que virtualmente no había tope para la dosis. El mantra era “recetar hasta que los pacientes logren alivio del dolor”, denunció el diario.



Esa situación llevó a lo que hoy se califica como una epidemia, no sólo en Estados Unidos, sino en muchos lugares del mundo. La adicción se produjo y las personas que utilizaron los medicamentos terminaron adictas.



Datos extra oficiales de 2017 afirman que a diario mueren 91 estadounidenses por sobredosis de opioides y que, por encima de las armas de fuego y los accidentes de tráfico, la principal causa de muerte accidental en Estados Unidos la ocasionan la sobredosis de analgésicos opiáceos y la heroína.



Aunque Estados Unidos sólo representa el 5 por ciento de la población mundial consume el 80 por ciento de los opiáceos del mundo.



El curso de Harvard busca que el estudiante aprenda sobre la crisis que están ocasionando los opioides y sus derivados en este país y se informen sobre el tratamiento y la recuperación de la adicción a esos alcaloides o de los derivados naturales o semisintéticos de la morfina.



La universidad explica que más de 33 mil personas murieron por sobre dosis de opioides en el territorio de EE.UU. durante el 2015 y que a diario son tratadas de urgencia en ese país más de mil por no utilizar los opiáceos según las indicaciones del médico

“La sobredosis de drogas es ahora la principal causa de muerte accidental en los Estados Unidos, y la adicción a los opioides está impulsando esta epidemia”, afirma la universidad en la justificación de este curso.



Sostiene que su curso “desafía los prejuicios sobre la adicción y sobre quién puede convertirse en adicto a los opiáceos. Nuestros principales objetivos son reducir el estigma que existe alrededor de la adicción, ayudar a prevenir las muertes por sobredosis y animar a las personas a aprender sobre las múltiples vías de tratamiento”.



Los asistentes a este programa aprenderán sobre el tema de una variedad de expertos y escuchará testimonios de adictos o de otros que han perdido familiares por una sobredosis.



Gloria Helena Rey

gloriahelenar@gmail.com