Academia de Hollywood expulsa a Harvey Weinstein por escándalo sexual

La Academia de Hollywood expulsó al productor Harvey Weinstein, envuelto en un enorme escándalo de abusos y acoso sexual. De esta forma la junta directiva de la organización dice al mundo que la "era" de la ignorancia y la complicidad de los abusos sexuales en la industria del cine ha acabado.



La decisión se da como consecuencia de una serie de acusaciones públicas hechas por varias actrices y otras trabajadoras del mundo del cine, como asistentes y productoras, que aducen haber sido víctimas de acoso sexual por parte de Weinstein. En algunos casos, las acusaciones son de violación.



Weinstein, de 65 años, enfrenta el escarnio público desde que The New York Times publicó un explosivo artículo sobre sus ataques contra jóvenes actrices y asistentes principalmente. Desde entonces se han sucedido las acusaciones públicas. La Academia, encargada de entregar los premios Óscar, tachó el contenido de las denuncias de "repugnante, aborrecible y antiético con sus estándares y "la comunidad de creativos que representa".



Desde que salió a la luz el escándalo, una treintena de actrices como Mira Sorvino, Rosana Arquette, Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie y Léa Seydoux dijeron haber sido objeto de insinuaciones sexuales del productor. Las intérpretes Asia Argento, Lucia Evans, Rose McGowan y una otra mujer que permanece bajo el anonimato lo acusan de violación. La veterana actriz Jane Fonda reconoció haberse enterado de las acusaciones hace un año y lamentó no haberlo denunciado públicamente. "Tendría que haber sido más valiente", declaró en una entrevista con la BBC. La policía de Nueva York y Reino Unido abrieron una investigación en su contra. "No estoy muy bien, pero lo intento", dijo Harvey Weinstein, quien llevó a la gran pantalla aclamadas películas como "Chicago", "La vida es bella", "Tiempos violentos", "El paciente inglés", "El artista", "El discurso del rey" y "La dama de hierro".



"Shakespeare enamorado" le dio un Óscar como productor. En total sus películas han recibido más de 300 nominaciones al Óscar y se han ganado 80 estatuillas.