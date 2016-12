En uno de mis ensayos de admisión a HEC Montreal escribí sobre mi salida del closet.

Fue un riesgo calculado, porque quería aplicar a una excelente universidad en uno de los países más avanzados en temas de igualdad social. Fue un ejercicio muy liberador porque, por primera vez, utilicé mi sexualidad como herramienta a mi favor y este cambio de chip me sirvió para ser 100% abierto con mi sexualidad durante

la maestría. Hacerlo sólo tuvo ramificaciones positivas.



HEC Montreal promueve espacios incluyentes y respetuosos, en los que un profesional

puede desarrollar su liderazgo y sus habilidades técnicas para hacer negocios. Me sentí totalmente cómodo dentro del tejido social que se formó en el MBA y vi cómo ser sincero respecto a mi vida, me daba un aire fresco y humano que contrastaba con la actitud ambiciosa y competitiva de otros estudiantes.



Mi MBA también me volvió un educador: HEC Montreal es muy internacional y a ella asisten alumnos de países donde la homosexualidad no está bien vista. Fui la primera persona abiertamente gay con la que algunos habían interactuado y construí amistades que derribaron estereotipos negativos. Sin duda, esto es algo que quiere la escuela, porque atrae a profesionales sólidos y capaces de adaptarse, aprender y cambiar sus posiciones.



Ser parte de una minora estigmatizada hace de los gays gente que no come entero, pues desde muy jóvenes lo hemos cuestionado todo, buscando siempre la inclusión. Las universidades lo saben y por esto buscan atraer diversidad.



Santiago Sarmiento

MBA 2008

Consultor especializado en construcción y consolidación de marcas