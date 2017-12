Conozca los horarios de los primeros partidos de la Selección en el Mundial

En la tercera jornada, Colombia se enfrentará a Senegal el 28 de junio, en el Cosmos Arena (Samara) a las 10 a.m.

En el sorteo del Mundial, la Selección Colombia quedó en el Grupo H, en el cual enfrentará a las selecciones de Japón, Polonia y Senegal y su primer partido será el 19 de Junio a las 7 a.m. contra el conjunto nipón.

A continuación, la hora colombiana y fecha de los tres juegos de fase de grupos de los dirigido por José Néstor Pékerman.



Grupo H



El primer partido será Colombia vs. Japón. Este se jugará el 19 junio, en Mordovia Arena (Saransk), y los colombianos lo podrán ver a las 7 a.m.



La segunda jornada será el enfrentamiento entre la selección nacional y Polonia. Un partido que se jugará en Kazán Arena (Kazán), a la 1 p.m. hora Colombia.



Con relación a la tercera jornada, Colombia se enfrentará a Senegal el 28 de junio, en el Cosmos Arena (Samara) a las 10 a.m.