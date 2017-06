Ni en el banco del Real Madrid estará James Rodríguez en la final de la Champions

Real Madrid confirmó su once titular para enfrentar a Juventus en la final de la Liga de Campeones de Europa y el gran ausente de esta nómina es el colombiano James Rodríguez.



El colombiano no estará entre los suplentes y tendrá que vivir el partido definitivo desde las graderías del Millenium Stadium, de Cardiff (Gales).



Quien no conformará tampoco conformará la titular para enfrentar a la Juve será Gareth Bale, aunque él sí estará en el banco de emergentes.