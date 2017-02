Luego de varios años de alegatos y largas audiencias, un juez absolvió en los últimos minutos a Laura Moreno y Jessy Quintero, investigadas por la muerte de Luis Andrés Colmenares. Ambas jóvenes quedarán en libertad en las próximas horas.



Las dos han enfrentado juicio por el delito de coautoría impropia en homicidio.



Durante los alegatos finales, la Fiscalía insistió en que la muerte de Colmenares fue un homicidio. Entre los argumentos señaló que las lesiones que el universitario presentó en el rostro no correspondieron a una simple caída, como ha señalado Laura Moreno durante el proceso, sino que equivalen a las que sufriría una persona que se accidenta en una motocicleta a una velocidad de 80 kilómetros por hora.



Los abogados defensores han insistido en que el universitario no fue asesinado y que las heridas del joven se produjeron por un accidente. Jaime Granados, apoderado de Laura Moreno, presentó 70 pruebas con las que quiso demostrar su tesis del accidente.



Jesús Albeiro Yepes, abogado de Jessy Quintero, presentó durante el juicio el registro de una secuencia de llamadas telefónicas con las que quiso demostrar que la joven no estuvo en el momento de la supuesta caída que llevó a la muerte de Colmenares.



En octubre del 2014, el Tribunal Superior de Bogotá, dijo en un fallo de segunda instancia que Luis Andrés Colmenares fue asesinado y que hubo violencia física en su contra en diferentes y sucesivos momentos. “Fue agredido de forma violenta y brutal por terceros. Y resulta poco creíble que haya salido corriendo y saltado al caño”, se indicó en la providencia.



A lo largo del proceso, la Fiscalía presentó 35 argumentos para sustentar que Colmenares no murió al lanzarse al caño El Virrey, como ha señalado Moreno, sino que recibió una golpiza que le causó la muerte y de la cual la joven habría sido testigo.



La Fiscalía señala a la estudiante de no haber actuado para impedir el crimen, y después, durante el juicio, de no decir la verdad de cómo ocurrieron los hechos.



Entre las evidencias que presentó durante el juicio está el dictamen de una segunda necropsia realizado por el médico forense Máximo Duque, que advierte que las heridas que presentaba Colmenares en el rostro no fueron producto de un golpe al caer al canal.



“Presentó 11 señales de violencia en la cara. Esas lesiones no eran compatibles con una caída en el caño El Virrey”, dijo en su momento la Fiscalía.



En todo caso, para la familia del joven universitario, lo agridulce del juicio es que por ahora no hay un solo procesado por el que ellos consideran un homicidio fuera de toda duda.