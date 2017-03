La odisea del ‘esquiador’ que enfrenta a Francia y a Venezuela

El video en el que Adrián Solano luchaba por mantenerse en pie durante una competición en el Mundial de esquí en Finlandia, se volvió viral en las últimas horas.



Las imágenes le dieron la vuelta al mundo, ya que el joven, quien viajaba en representación de Venezuela, estaba participando en un evento profesional, con competidores de primer nivel, pero para sorpresa de todos, era la primera vez que Adrián veía la nieve.



Su historia conmovió a muchos y ofendió a otros tantos. Hoy este joven tiene enfrentados a Venezuela y Francia.



SU ODISEA



El miércoles pasado, Solano intentó, con pocas esperanzas, clasificarse para la final de la disciplina de 10 kilómetros frente a los mejores, pero con un coraje y una obstinación que se ganó la admiración de los espectadores.



Pero a falta de cinco kilómetros para pisar la línea de meta, Solano rompió los bastones tras agarrarse con fuerza. En este momento, empezó a hacer equilibrios antes de retirarse.



Aún así, el jueves el venezolano volvió a ponerse los esquíes para la prueba clasificatoria de sprint (1,6 kilómetros). Llegó de último entre 156 participantes, a 10 minutos del primero, el joven prodigio ruso Serguei Ustiugov, quien logró una marca de 3 minutos, 11 segundos y 72 centésimas.



La aventura del deportista, de 22 años, comenzó a finales de enero cuando fue retenido en el aeropuerto de Roissy, en París, proveniente de Caracas, sospechoso por las autoridades francesas de inmigración ilegal.



“Cuando llegué a París, el 19 de enero, expliqué que iba a Suecia a entrenar. No creían que yo practicara esquí en Venezuela. Les dije que lo hacemos sobre ruedas. Yo solo tenía 28 euros y los policías me acusaron de que iba a emigrar porque la estaba pasando mal en mi país”, relató el deportista.



CARACAS PROTESTA



Tras este inconveniente, Solano fue enviado varios días a un hotel parisino hasta que se presentó ante un juez para "demostrarle que iba a la competición". No obstante Adrián fue deportado y tuvo que regresar a Venezuela.



Sin embargo, el venezolano pudo luego desplazarse hasta Finlandia para competir gracias a generosas donaciones.



Pese a que toda esta odisea acabó bien para Adrián, pues se ganó el apoyo de muchas personas, las autoridades venezolanas mostraron su malestar por el trato hacia uno de sus ciudadanos, calificándola de medida "inadmisible".



"Siguiendo instrucciones" del presidente Nicolás Maduro "presentaremos (una) fuerte protesta al gobierno francés por afrenta contra deportista venezolano", escribió Delcy Rodríguez , ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela, a través de su cuenta de Twitter.



Los organizadores finlandeses aseguraron haber vivido también una experiencia inédita.

"Se trata de la primera vez que ayudo a un esquiador a ajustar sus bastones", señaló el director del Campeonato del Mundo, Jussi Prykari.



Adrián Solano volverá ahora a Venezuela y se pondrá a buscar recursos financieros para preparar los Juegos Olímpicos, el próximo año en Corea del Sur.



Con AFP