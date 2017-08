¿Qué piensan los colombianos sobre motivación laboral?

La motivación laboral es un tema controversial, muchas personas creen que la más importante es la salarial y otras que el trato o los beneficios que una empresa pueda brindar a sus trabajadores. Perfomia hizo una encuesta a 374 personas en Colombia, donde nos respondieron las siguientes preguntas:



¿Para usted la remuneración salarial es lo más importante para optar a un cargo?

El 46% de la población encuestada respondió no, el 31% si y el 23% tal vez, esto quiere decir que para la mayor cantidad de personas, el salario no es lo más importante al momento de aceptar un cargo. Los candidatos evalúan otras variables que les permita tener el empleo que se ajuste a sus necesidades y aspiraciones.



¿De acuerdo a su experiencia, las empresas en Colombia motivan adecuadamente a su personal a ser productivo?

El 65% de los encuestados respondió no, el 21% si y el 14% tal vez, la tendencia denota que la mayoría de los colombianos, no siente que las empresas tengan estrategias efectivas para lograr que sus empleados sean realmente productivos.



Esto denota que si las organizaciones tuvieran una tecnología administrativa más acertada, podrían ser más rentables, motivando apropiadamente al equipo de trabajo a lograr los resultados esperados para la supervivencia y crecimiento sostenible de la organización. En este sentido recomendamos a las empresas capacitar a su personal sobre motivación empresarial y cómo crear, retener y mejorar equipos productivos.



¿Cree usted que para ser productivo necesita ser primero motivado?

El 53% de los participantes en nuestra encuesta revelaron que necesitan ser motivados para ser productivos en una empresa, el 34% no y el 13% tal vez. La realidad es que a las personas se les debe poner metas, y si las alcanza darles incentivos motivacionales que pueden ser dinero, actividades recreativas, cursos, entre otros, así el personal trabaja con base en metas claras para lograr objetivos comunes.



"En el caso de equipos de trabajo si se pone una meta para todos y algún integrante no hace su labor, los demás van a presionar y a hacer todo lo posible porque éste produzca, ya que afecta directamente el resultado del grupo”. Expresó el Director de Performia.



¿Las capacitaciones, actividades recreativas y otros beneficios no económicos determinan su decisión de tomar un cargo?

El 52% de la población seleccionada respondió sí, el 31% no y 17% tal vez. Este dato es muy importante para los cazatalentos, ya que denota que el mayor porcentaje de los encuestados reveló que al momento de aceptar un cargo evalúa no sólo el salario, sino también qué otros beneficios no económicos le puede ofrecer la empresa que desea contratar.



La mejor recomendación es que al momento de explicar a los candidatos las condiciones laborales se les debe informar no solo su salario, sino también los beneficios adicionales que puedan disfrutar mientras sean parte de la organización.



"Los empresarios muchas veces piensan que para tener a su personal motivado y productivo un buen salario es lo más importante, de acuerdo a los resultados de esta encuesta y a nuestra experiencia, los empleados necesitan más que eso. Detalles como el reconocimiento, felicitar, premiar con atención cuando lleguen a una meta, o en lo posible y merecido con actividades recreativas, cursos, bonos u otros premios puede marcar la diferencia. Estos incentivos son fundamentales para construir equipos productivos” Añadió el Director de Performia Colombia Jairo Pinilla.



Logre que los empleados vean el trabajo como un juego, donde existan barreras, metas y premios, y motívelos con recompensas si logran el objetivo planeado.