La incidencia de la tecnología en la salud de los pacientes

Indudablemente la alta tecnología no invasiva ha sido un gran aliado para el mundo de la salud, pues ha ayudado a diagnosticar todo tipo de enfermedades. Sin embargo, la innovación en salud no solo se debe dar al uso de nuevos dispositivos sino a la innovación sistémica.



El enfoque sistémico en salud hace referencia no solo al desarrollo de nuevos servicios, sino a los cambios en la gestión de la promoción de la salud y prevención de la enfermedad como se hace en los países desarrollados, explica Isabel Espinosa, CEO de Fisheye.



La implementación de servicios preventivos mejora la calidad de vida de los pacientes y ahorra grandes cantidades de dinero en tratamientos, puesto que mide los factores de riesgos asociados a enfermedades crónicas cardiovasculares, la diabetes, el cáncer u otras.



Dichas estrategias permiten que los pacientes asuman responsabilidad en su estilo de vida y adopten las recomendaciones de cuidado sin necesidad de acudir al centro de salud o al hospital y así reducir costos, tanto para el paciente como para el Estado.



Desde este punto de vista, Espinosa “hace un llamado a los administradores de servicio de salud en Colombia para que diseñen estrategias integradas para promover estilos de vida saludable y gestión de los servicios para asegurar la continuidad de la atención, así como continuar con el desarrollo de nuevas plataformas de tecnologías que evalúen costo-efectividad”.



Se requiere también evaluar constantemente los resultados de dicha innovación, fortaleciendo la agenda de investigación aplicada a la implementación de avances tecnológicos con que ya cuentan otros países desarrollados, especialmente en los mejores diagnósticos y tratamientos.



“Es fundamental contar con estrategias que aseguren un servicio más humano y centrado en el paciente y se apoyen cada vez más en la tecnología para ayudarse en la eficiencia administrativa: de dar citas de manera efectiva, mantener records de los pacientes entre Doctores, buen seguimiento de radiografías y exámenes entre ellos, sistematizados para evitar las pérdidas al estar en físico y todo el apoyo posible de la tecnología para mejorar procesos administrativos, logísticos y en todo lo que pueda optimizar la salud misma de los pacientes”, asegura Espinoza.



Cabe mencionar que se están dando pasos muy importantes en torno a la innovación en salud, sin embargo, para nadie es un secreto que en Colombia el sistema de salud enfrenta presiones muy altas por el aumento de las enfermedades crónicas o las demandas para mejorar los servicios, de tal forma, que se debe realizar un plan de innovación urgente que incluya todos los procesos de gestión a todos los niveles, puntualiza la experta en innovación y CEO de Fisheye.