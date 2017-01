La manzana transgénica sale al mercado en Estados Unidos

Tras un largo proceso de desarrollo, evaluaciones, y someterse a una estricta regulación que permitió su aprobación, los consumidores estadounidenses por fin encontrarán en los supermercados una manzana que, después de cortada, durará sin oscurecerse hasta por tres semanas.



“Esta innovación en frutas, desarrollada a través de la transgénesis, ayudará a reducir el desperdicio de alimentos” afirma María Andrea Uscátegui, directora ejecutiva de Agro-Bio.



Cuando una manzana es mordida, cortada o magullada comienza una reacción llamada oxidación. Gracias a la ingeniería genética, los científicos lograron silenciar el gen responsable del pardeamiento (color marrón) a las manzanas bautizadas con la marca Arctic® Apple. Después de años de cultivo, esta fruta transgénica fue evaluada y aprobada por las autoridades americanas y canadienses, que además respaldan su seguridad tanto para la salud humana como para el medioambiente.



Uscátegui aseguro que las manzanas transgénicas son un gran beneficio a lo largo de la cadena para agricultores, plazas, supermercados, restaurantes y para las mismas amas de casa quienes no tendrán que desechar la fruta pardeada: y a los consumidores, que por percepción preferimos aquellas que no están oxidadas. Además, se espera que se reduzcan los costos de procesamiento. Por ahora, la manzana no estará disponible en Colombia, pero se espera que lo haga en un futuro.