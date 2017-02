La muerte del joven universitario Luis Andrés Colmenares, ocurrida en octubre del 2010, fue producto de una caída de altura y no por golpes propinados por terceros.



Así lo advirtió este miércoles, la jueza 11 de conocimiento de Bogotá, Paula Astrid Jiménez, quien este semana ya había absuelto a Laura Moreno y Jessy Quintero por este caso.



"El despacho concluye que el daño sufrido por Luis Andrés Colmenares es consistente con una caída sobre la cara y no a golpes propinados por terceros", dijo la Juez al dar a conocer las razones del fallo.



“No se observan lesiones de contragolpe. Otra razón de la ausencia de esas lesiones está dada por la explicación de los científicos maxilofacial y el antropólogo, quienes demostraron que por la arquitectura de la cara la energía del golpe se disemina por esta estructura, produciendo múltiples fracturas que van por esta arquitectura hasta cuando se agota la energía", agregó.



La juez desvirtuó la tesis de la Fiscalía que afirmaba que se trató de un homicidio. “Se desvirtuó la afirmación del perito de la Fiscalía sobre que había varios focos de impacto con sus respectivas fracturas, pues se explicó claramente que un solo impacto de alta energía causó todo el complejo fractural”, puntualizó.



En la audiencia también ordenó compulsar copias para investigar al primer grupo de cuatro bomberos que declararon en el proceso por falso testimonio y fraude procesal



"La búsqueda se hizo de manera superficial y mediocre. No estaban preparados para la búsqueda de un cuerpo", señaló la juez. Además aclaró que los bomberos no ingresaron al puente del caño en donde posteriormente fue hallado el cuerpo.



Esta semana Jiménez absolvió a Laura Moreno y Jessy Quintero en el caso. “La decisión que tomé ha sido fundamentada en derecho. Decidí con base en las pruebas que fueron presentadas en el juicio. Una cosa es lo que digan los medios y el ciudadano allá afuera, y otra lo que fundamentó en el juicio la Fiscalía”, dijo en la audiencia.



