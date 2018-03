La plataforma que conecta personas y espacios en Bogotá

Ezpot le brinda toda la asesoría para la elección de un lugar no tradicional, pues hay empresarios que desean oficinas nada convencionales.

Cada vez existen más personas que cuentan con espacios o lugares inactivos que sin esfuerzo alguno puede representar un ingreso económico adicional, esto se realiza a través del alquiler de estos lugares para la realización de diferentes actividades.



“Teniendo en cuenta estas necesidades, decidimos construir una plataforma digital capaz de conectar espacios con personas y de esta manera, evitarles desgastes a la hora de buscar un escenario para una reunión o evento de cualquier categoría”, asegura Juliana Fernández, Co fundadora de Ezpot.

Cada vez existen más personas que cuentan con espacios o lugares inactivos que sin esfuerzo alguno puede representar un ingreso económico adicional, esto se realiza a través del alquiler de estos lugares para la realización de diferentes actividades.



“Teniendo en cuenta estas necesidades, decidimos construir una plataforma digital capaz de conectar espacios con personas y de esta manera, evitarles desgastes a la hora de buscar un escenario para una reunión o evento de cualquier categoría”, asegura Juliana Fernández, Co fundadora de Ezpot.



Esta plataforma nace como esa solución apetecida en las -ciudades de negocios- con el ánimo precisamente de afianzar relaciones comerciales y/o empresariales, a través de la prestación de más que espacios, ambientes idóneos para llevar a cabo reuniones que pueden durar una hora o un día, reservadas a través de la plataforma virtual que le ofrece variedad de alternativas.



Las experiencias realmente innovadoras han demostrado mayor rentabilidad, por eso, acá podrán encontrar espacios como galerías, museos o cocinas para hacer asambleas, capacitaciones, fiestas empresariales, entre otras.



“Nuestro gran valor es que ofrecemos espacios únicos, que han sido evaluados en su ambientación, diseño y arquitectura, pues nos interesa que los clientes siempre tengan buenas experiencias porque somos conscientes de que los negocios necesitan ambientes óptimos”; agrega Fernández.



Adicionalmente, Ezpot le brinda toda la asesoría para la elección de un lugar no tradicional, pues hay empresarios que desean oficinas nada convencionales para reunirse con su equipo de trabajo y aprovechar al máximo su potencial creativo, por eso prefieren salir de las instalaciones de su compañía.



La herramienta lleva 10 meses en el mercado y cuenta con 250 lugares activos en la plataforma, ubicados en Bogotá y sus alrededores (Subachoque, Sopo, Calera), casas para grabaciones de televisión, asados, matrimonios y actividades empresariales. Hay espacios desde 50m2 hasta 2000m2.



¿QUÉ DIFERENCIA A ESTA PLATAFORMA DE OTRAS?



Hacen una curaduría de espacios, a pesar de ser una herramienta abierta que procura filtrar los lugares propuestos, se han dado cuenta que a las personas no les gusta lo común ni lo tradicional, Juliana Fernández, arquitecta de interiores, con más de 4 años de experiencia en el sector empresarial destaca que el trabajo es más agradable y hay mayor productividad cuando el colaborador experimenta su misma labor en diferentes espacios.



La persona que brinda el lugar es libre de las reglas y decide qué se puede hacer, define si lo alquila por horas o por días y puedes adquirir un seguro que lo cubra. Ser parte de Ezpot es una excelente forma de mejorar sus finanzas personales o las de tu empresa.



Proyección: Esperamos finalizar el 2018 con más de 1500 espacios y cerrar mensualmente con 8 a 10 reservas mensuales.