La Procuraduría suspendió al subsecretario del Senado Saúl Cruz

La Procuraduría General de la nación suspendió al subsecretario del Senado, Saúl Cruz, por tres meses por supuesta agresión a un equipo de Noticias Uno.



Cruz también está señalado de haberle mentido a la corporación, la semana pasada, cuando manifestó que un equipo de periodistas de Noticias Uno lo había agredido, lo que en ese momento generó la solidaridad de varios senadores.



No obstante, ese medio de comunicación mostró unas imágenes que dejaron en evidencia que Cruz le mintió al Senado y fue él quien aparentemente embistió a las cámaras del noticiero de televisión.



El tema se tomó el martes pasado una parte de la plenaria del Senado y partidos políticos, como ‘la U’, el Conservador y el Centro Democrático ofrecieron excusas al noticiero por haberse puesto del lado de Cruz.



Los senadores por el Polo Jorge Enrique Robledo e Iván Cepeda suscribieron una proposición para pedirle a Cruz que renunciara a su cargo, pero este punto solamente fue acompañado por doce senadores. Robledo resaltó que Cruz era un “notario” que “da fe” de los actos que desarrolla el Senado y que en ello radicaba la gravedad de lo que hizo.



El subsecretario del Senado, Saúl Cruz, envió el mismo martes una carta al presidente de la corporación, Mauricio Lizcano, en la que habla sobre el incidente con un camarógrafo de Noticias Uno.



Cruz indicó el hecho de sentirse "seguido" en el entorno personal y laboral "por el camarógrafo de Noticias Uno" lo que le generó "incomodidad y presión", lo cual lo "llevó a cometer una imprecisión a la hora de transmitir lo qué pasó".



"Al querer esquivarlo se presentó el contacto con la cámara, fue un hecho accidental y fortuito, no lo embestí y también entiendo que no fue el propósito del camarógrafo hacerlo", indicó el subsecretario.​