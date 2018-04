La propuesta en educación de Sergio Fajardo

En nuestro gobierno la educación será el motor de la transformación de Colombia. Se requiere la movilización de padres de familia, estudiantes, educadores, directivos, docentes, fundaciones, ONGs, medios de comunicación, comunidades, empresarios, sociedad civil y el Gobierno Nacional para convertir la educación en un proyecto integrador de país.



Vamos a trabajar para que todos los servidores públicos involucrados en el proceso educativo reciban un trato digno y buenas condiciones de vida.



Combatiremos la corrupción en todas sus formas, garantizando que los procesos sean ágiles, eficientes y transparentes, transformando la gestión de las secretarías de educación y del Ministerio de Educación Nacional.



1. Lo primero que haremos cuando ganemos la Presidencia de la República será construir el Gran Pacto Por La Educación a nivel nacional y local para comprometer a la sociedad colombiana con la identificación de retos y prioridades, la consecución de más recursos y la implementación y seguimiento de proyectos que le apuesten a la educación como proyecto nacional. La educación es un compromiso que requiere la movilización de toda la sociedad.



2. Más recursos. Seremos el gobierno que más va a invertir en educación en toda la historia del país. Nos comprometemos a incrementar el presupuesto de la educación en un 10% como mínimo cada año, lo que implica un incremento del 50% en los 4 años. Lograremos un compromiso similar de alcaldes y gobernadores e invitaremos al sector privado a contribuir con la calidad educativa del país. Cada peso que le quitemos a la corrupción irá para la educación.



3. Vamos a lanzar las Olimpiadas Del Conocimiento Colombia donde reconoceremos a jóvenes con talento y dedicación en los estudios de todos los rincones del país, dándoles becas, atención y apoyo nacional. Con Mujeres Jóvenes Talento brillarán las niñas y jóvenes talentosas de Colombia.



4. Buen Comienzo. Duplicaremos el número de niños y niñas con atención integral entre los 0 y 5 años. Pasaremos de 1 a 2 millones los niños y niñas atendidos. Avanzaremos hacia los 3 años de preescolar en el sistema educativo. Vamos a mejorar la cualificación de los agentes encargados de atender a la niñez, en especial de nuestras madres comunitarias.



5. Calidad y dignidad en los espacios educativos: Lo Más Bello Para Los Más Humildes. Reduciremos el déficit de infraestructura educativa con un proyecto que construirá y adecuará diez mil aulas. Garantizaremos agua potable, energía y conexión a internet en todas las escuelas del país.



6. Maestras y Maestros: Admiración y Dignidad. Trabajaremos por maestras y maestros bien preparados, motivados y remunerados de forma adecuada. Empezaremos con un censo de docentes para identificar dónde están, cuáles son sus necesidades, expectativas y aspiraciones. Fortaleceremos la formación docente con las Facultades de Educación y las Escuelas Normales para garantizar que los programas de formación se adecuen a los entornos con sus diversas problemáticas y que le brinden a los maestros herramientas para la convivencia, el manejo de conflictos y el desarrollo de competencias pedagógicas, curriculares y blandas, el emprendimiento y la innovación. Daremos cumplimiento a los acuerdos suscritos con los maestros y su organización gremial.



7. Cierre de brechas digitales. Usaremos la tecnología en el aula para que las comunidades, los maestros, los padres de familia y los estudiantes se apropien de las herramientas tecnológicas. Con nuevas tecnologías le abriremos a todos los niños las puertas de acceso al conocimiento universal. El 100% de las escuelas del país tendrán acceso continuo a internet.



8. Nueva Generación Rural. Los jóvenes que viven en áreas rurales tendrán como mínimo 9 años de escolaridad obligatoria en 2022, como es su derecho. Ampliaremos el alcance del Plan de Educación Rural e implementaremos planes de choque regionales en las zonas con mayores brechas educativas.



9. Ciencia desde la niñez. Se fomentará el aprendizaje de ciencia, tecnología y programación desde el colegio. Se fomentará especialmente la participación de las niñas en la ciencia y las matemáticas desde pequeñas para impulsarlas hacia carreras en ingeniería, ciencia y tecnología.



10. Jornada Única. La jornada única incrementa las horas de estudio y permite el aprendizaje de nuevas habilidades, en colegios que sirven como entornos protectores. Solo el 10% de los estudiantes de colegios oficiales tienen una jornada escolar completa. Duplicaremos el número de niños que asisten a jornada única. Aumentaremos el número de colegios con jornada única con énfasis en el desarrollo de competencias transversales.



11. La prevención de la deserción. De cada 10 estudiantes que comienzan primaria, sólo 8,5 logran pasar a secundaria, y únicamente 4 se gradúan de la educación media. Crearemos una estrategia integral para reducir la deserción a través del fortalecimiento de la educación media, el establecimiento de una ruta clara para la entrada a la educación superior para todos los bachilleres, la reducción el embarazo adolescente, la pertinencia de la educación con las vocaciones territoriales.



12. Inclusión. La inclusión educativa de niños y jóvenes en condiciones de discapacidad es una obligación que tenemos como sociedad. Implementaremos el decreto de educación inclusiva, priorizando la capacitación y sensibilización previa de los docentes y directivos para prevenir el matoneo y la discriminación.



13. Etnoeducación. Vamos a impulsar el estudio de las lenguas originarias y las tradiciones de las comunidades colombianas en toda su diversidad, haciendo énfasis en la formación docente, los contenidos pedagógicos con enfoque territorial y el tránsito a la educación superior de las personas de comunidades indígenas y afrodescendientes a través de acceso preferencial.



14. Apoyo a rectores y directivos docentes. Potenciaremos el liderazgo académico de los rectores, coordinadores y directores de núcleo educativo, para lograr cambios rápidos en las instituciones educativas a través de programas de acompañamiento profesional, tales como la estrategia Rectores Líderes Transformadores.



15. Crearemos el Programa Jóvenes Con Futuro para darle oportunidades educativas y laborales a los jóvenes vulnerables por fuera del sistema educativo, evitaremos que entren al mundo de la violencia y la ilegalidad. No más una Colombia donde producimos 600 mil jóvenes que ni estudian, ni trabajan al año. En la primera fase del proyecto serán beneficiarios 150 mil jóvenes.



16. Crearemos El Programa Vamos Para La U para que los estudiantes de colegios oficiales, de la mano con profesores universitarios, se puedan preparar y postular a las mejores universidades. Este programa permitirá reforzar las competencias básicas y garantizará que puedan completar sus programas de estudios de educación terciaria.



17. No más endeudamiento insostenible para acceder a la universidad. Vamos a eliminar la capitalización de intereses mientras el estudiante sigue matriculado. Impulsaremos la nueva modalidad de préstamos del Icetex contingentes al ingreso para que los estudiantes paguen los créditos de acuerdo con su capacidad de pago.



18. Le cumpliremos a la universidad pública. Llegaremos al 65% de cobertura en Educación Superior para el 2022, para alcanzar las metas propuestas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Aumentaremos los recursos destinados a la educación superior pública para aumentar cupos, calidad y reducir el déficit financiero histórico.



19. Construiremos redes regionales de educación superior. Proponderemos que el sistema público de educación terciaria (universitaria y tecnológica) se organice en redes regionales que permita la colaboración entre instituciones acorde con vocaciones y misiones claramente diferenciadas y pertinentes. Así serán las redes regionales, y no cada institución por separado, quienes deben poder producir colectivamente una oferta en todos los niveles educativos y áreas de formación.



20. Impulsaremos el Sena y crearemos Redes Universitarias en Educación Terciaria para aumentar la cobertura de educación superior en las regiones, vinculados con los proyectos estratégicos nacionales y vocaciones productivas locales. Vamos a despolitizar, tecnificar y darle mayor financiación al Sena.



21. Revalorizaremos La Educación Técnica Y Tecnológica (TyT). No dejaremos que la educación Técnica y Tecnológica se entienda como una concesión en términos de calidad, como una “solución barata” al cubrimiento esperado en la educación superior.



22. Avanzaremos en el Marco Nacional de Cualificaciones para facilitar el encuentro entre la demanda del mercado laboral y la oferta educativa, y reducir las distorsiones entre entre la educación universitaria y TyT.



23. Ser Pilo Paga no va más. Los beneficiarios actuales no ser verán afectados, pero el programa, cómo está hoy, acabará. En su lugar, crearemos un programa que premie a los jóvenes que se destaquen por su talento y dedicación a los estudios y que recibirán becas y subsidio de sostenimiento y transporte, para estudiar en universidades que escojan, pero bajo el principio de corresponsabilidad entre el Estado, las universidades que se benefician al recibirlos, y los propios estudiantes que aportarán un pequeño porcentaje de sus ingresos al graduarse en solidaridad con los que les siguen. Habrá un valor máximo que subsidiará el Estado.



24. La corrupción también está presente en el sector educativo. Crearemos la Superintendencia de Educación para luchar contra la grave corrupción en el sector, particularmente en lo que tiene que ver con alimentación escolar y las instituciones de educación superior que no cumplen criterios de calidad. Con esta Superintendencia daremos un paso hacia una mejor calidad educativa en nuestro país.



25. Reformaremos el Programa de Alimentación Escolar. Para impedir que la corrupción le robe la comida a los niños más necesitados, sacaremos pliegos tipo para las licitaciones, constituiremos un banco de oferentes con los operadores regionales, y haremos estudios de costos para impedir que se inflen los valores de las raciones. Fomentaremos la creación de cooperativas con productores locales para que se constituyan como proveedores del programa de alimentación escolar. Lanzaremos un programa piloto para darle mayor libertad a los rectores para contratar la alimentación de sus estudiantes con asociaciones de padres de familia para facilitar la ejecución del programa, al tiempo que empodera a los padres y estimula la economía local.