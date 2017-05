'Despues de Piketty', el texto que promete ser el libro económico del año

Si usted está leyendo esta nota, quizás sea porque es uno de los dos millones de personas que compraron una copia de 'El capital en el siglo XXI', del economista francés Thomas Piketty.



El largo y denso tratado académico fue la sorpresa editorial más grande del año cuando salió en inglés en 2014. No se sabe exactamente cuánta gente lo leyó todo o aunque sea pasó las primeras páginas, pero comprar una copia era una señal inconfundible de que a uno le importaban la desigualdad (mal) y la erudición seria (bien).



Lea: (Poner más impuestos a los ricos no afecta la productividad).



Ahora llega 'After Piketty' (Despues de Piketty), un libro que, con 678 paginas, es casi tan largo y pesado. Lanzado en Estados Unidos este 8 de mayo, es una evaluacion comprensiva de qué acertó y qué no acertó Piketty.



Leí la introducción, la retrospectiva del traductor Arthur Goldhammer y partes de algunos de los ensayos siguientes. Basta echar un vistazo para entender que los estudiosos que escribieron 'After Piketty' consideran a 'El capital' un hito del análisis económico, incluso cuando no están de acuerdo con el libro.



Lea: (Santos y Piketty).



Entre los colaboradores están los premios Nobel en Economía Paul Krugman, Robert Solow y Michael Spence. Branko Milanovic, uno de los principales expertos en desigualdad, escribió un ensayo, como también Emmanuel Saez, de la Universidad de California en Berkeley -un colaborador frecuente de Piketty- y Mark Zandi, el muy citado economista jefe de Moody's Analytics.



Lea: (Autor de ‘El capital en el siglo XXI’ se defiende de crítica).



El libro fue editado por Heather Boushey, directora ejecutiva y economista jefa del Washington Center for Equitable Growth; Brad DeLong, un economista de Berkeley; y Marshall Steinbaum, un economista senior del Roosevelt Institute.



'UNA GRAN LAGUNA'



Una queja recurrente respecto de 'El capital en el siglo XXi' -citado tantas veces que se lo abrevia como C21- es que era demasiado determinista y no reconocía que la sociedad podría escoger no permitir que las fuerzas económicas vuelvan más desigual al mundo.



Otra es que la tasa de ganancia se mantuvo aproximadamente constante durante un largo periodo de una forma que Piketty no tiene en cuenta. "Esta parece ser una gran laguna en el libro", escriben los editores.



La última palabra la tiene Piketty, que agradece a los contribuyentes por el "homenaje" y admite que su libro -por largo que fuera- no abarcó todo lo que debería abarcar. Lo define como "solo una introducción al estudio del capital en el siglo XXI". Quizás los economistas académicos sientan que cambiar el mundo no forma parte de sus tareas.



"¿Cuál es el propósito de la economía?", pregunta Boushey. "Algunos sostienen que el propósito solo es entender como funcionan los mercados y que no necesitamos preocuparnos por la redistribución. No deberían involucrarse valores. Pero muchos, entre ellos Piketty, dicen que la economía pasa por la designación de recursos, por asegurarse de que sea justa. Los principios del mercado no son el único criterio".



La recepción de Piketty entre sus colegas economistas, dice Boushey, se relaciona con "una pregunta más profunda sobre el propósito de la economía como ciencia social".