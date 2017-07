La serie ‘Game of Thrones’ en cifras

El domingo 16 de julio se lanzará la nueva temporada de la exitosa serie de HBO ‘Game of Thrones’, producción que ha llevado a la plataforma online de HBO Now a tener más de 3,5 millones de suscriptores, sólo en Estados Unidos, desde los 800.000 abonados que alcanzó en 2015, su primer año en el mercado, según The Financial Times.

La cifra podría considerarse baja si se compara con el alcance de la serie a través de los canales de televisión paga por cable, que cuentan con 50 millones de suscriptores en Estados Unidos.



Para la realización de la séptima temporada se invirtieron más de 70 millones de dólares, reveló en una entrevista a Entertainment Weekly el guinista D.B. Weiss. Con este costo, se ubica en la quinta posición en el listado de las series más costosas publicado por el portal 20 minutos. Solo la superan las series Friends, E.R., The Get Down, y The Crown, cuya primera temporada de 10 episodios costó 120 millones de dólares.



Los actores que interpretan a los personajes principales, como Emilia Clarke (Daenerys Targaryen), Lena Headey (Cersei Lannister), Peter Dinklage (Tyrion Lannister), Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister), y Kit Harington (Jon Snow), recibieron 500.000 dólares por episodio, por lo que por la temporada completa entraron a al bolsillo de cada uno de ellos, 3,5 millones de dólares en total.



Las altas inversiones y todo el trabajo detrás de la serie han rendido frutos. Es la segunda producción con más premios Emmy ganado, 38 en total, sólo superada por Saturday Night Live, que ostenta el récord de 45 estatuillas. Para la edición de los Emmy 2017, la serie no alcanzó a clasificar, pues sólo se estrenará hasta este domingo.



*Con información de Financial Times, 20 minutos, Gestión y Todonews.