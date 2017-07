Las cifras detrás del préstamo de James al Bayern Múnich

Aunque ni el Bayern ni el Real Madrid han avanzado las cifras de la operación, según el diario deportivo madrileño AS, el equipo bávaro “paga cinco millones (de euros) por cada temporada de cesión y la opción de compra son 35,2 millones (de euros)". "Si ejecuta esa cláusula en 2019, el Madrid acabará ingresando 45,2 millones (de euros) por la salida del colombiano, que le costó 80 millones (de euros) en 2014", añadió el rotativo.



Del lado del diario Marca se aseguró que en “estas dos temporadas el sueldo íntegro del jugador (8 millones de euros y 8,2 millones de euros brutos) correrán por cuenta del Bayern. A diferencia de otras cesiones, el equipo merengue no pagará euro alguno al colombiano por su sueldo, ni por las posibles primas que puedan ganar los que hasta ahora han sido sus compañeros en el Real Madrid”. Por otro lado, Marca complementó que “en la operación se han incluido variables en función de los éxitos del equipo alemán y que revertirán en el precio total del acuerdo pactado entre los dos clubes. Si finalizada la cesión el Bayern no quiere hacer efectiva la opción de compra, James debería regresar al Real Madrid, equipo con el que todavía tendría contrato en vigor para la campaña 2019-2020”.



Asimismo, la noticia del cambio de equipo del jugador cucuteño se dio a conocer por un breve comunicado publicado por el club de la capital española. “El Real Madrid C. F. y el Bayern de Múnich han acordado la cesión del jugador James Rodríguez para las dos próximas temporadas, pendiente del pertinente reconocimiento médico. El Bayern de Múnich se reserva el derecho de compra del jugador al finalizar el periodo de cesión”, declaró el informe.



El campeón alemán alabó las cualidades del mediocampista. "James es un jugador muy versátil. Tiene mucho peligro de cara a puerta, asiste y además tiene un gran golpeo a balón parado. Con este fichaje elevamos el nivel de nuestra plantilla claramente, no hay dudas", dijo el director General del Bayern Múnich, Karl-Heinz Rummenigge, citado en un comunicado de la escuadra alemana. "Estamos muy felices por haber cerrado este traspaso. El fichaje de James Rodríguez era uno de los grandes deseos de nuestro técnico Carlo Ancelotti, después de que ambos trabajaran con éxito juntos en el Real Madrid", manifestó.



AGENCIAS Y REDACCIÓN