Estas son las costosas multas del Código de Policía desde este martes

Este 31 de julio terminó la etapa pedagógica de la implementación del Código Nacional de Policía y Convivencia, por lo que a partir de este primero de agosto las sanciones impuestas por las autoridades ya serán multas de carácter económico, e irán desde 98.360 hasta 786.880 pesos.



El código de policía clasificó las multas en 4 categorías:



- Tipo 1: La multa será de 98.360 pesos. Se aplicará a conductas como Irrespetar a la policía, arrojar basura en espacio público, empujar o agredir a alguien en el transporte público, invadir con el vehículo motorizado la ciclorruta, obstruir manifestaciones de cariño (que no configuren actos sexuales), entre otros.



- Tipo 2: La multa será de 196.720 pesos. Conductas como el porte de armas blancas en lugares públicos, colarse en el transporte público, pintar grafitis en zonas no autorizadas, ocupar indebidamente el espacio público, pasear con un perro de raza considerada peligrosa sin bozal ni correa, consumir bebidas alcohólicas en sitio públicos, entre otras, serán castigadas con este tipo de multa.



- Tipo 3: La multa será de 393.440 pesos y corresponderá a comportamientos indebidos como sostener relaciones sexuales en público, poner música en un establecimiento comercial sin pagar derechos de autor, consumir bebidas alcohólicas en un establecimiento educativo, poner música en alto volumen en zonas donde no está permitido y agredir físicamente a cualquier persona.



- Tipo 4: La multa será de 786.880 pesos y se impondrá por vender cigarrillos o licores a menores de edad, irrespetar manifestaciones públicas por razones culturales o religiosas, agredir físicamente a un policía, fabricar o manipular pólvora, hacer conexiones no autorizadas de servicios públicos, ejercer la prostitución en espacios no autorizados, orinar en espacio público, agredir físicamente a un policía o arrendar un inmueble para un uso no autorizado en el sector.



En la etapa pedagógica sólo en Bogotá se impusieron 54.084 infracciones, pero según las autoridades se espera que con la entrada en vigencia de las sanciones económicas se reduzca el número de infracciones.