Vivir como ciudadano local es algo que les encanta a los turistas, pero hablar la lengua local no siempre es tan fácil. Para ello, mencionamos a continuación las mejores aplicaciones de aprendizaje de idiomas que puede considerar al momento de viajar al exterior.



(Lea: Seis plataformas que le ayudarán a aprender un idioma sin tener que pagar)



Para elegir una, tome en cuenta su estilo personal de aprendizaje y sus actuales metas.



PARA LOS QUE TIENDEN A DISPERSARSE, DROPS:



No hay que leer. No hay que escribir. Solo cinco minutos al día. Esto es lo que promete Drops para que usted aprenda una de las 19 lenguas ofrecidas, las cuales van del francés y el español al coreano, pasando también por el esperanto.



(Lea: Cinco aplicaciones para las personas que les gusta viajar solas)



Las lecciones lo llevan a través de 120 entradas que cubren alimentos, bebidas, números y términos usados a menudo en hoteles.



Advertencia: Drops pone fuerte énfasis en construir un vocabulario a través de sustantivos, lo que significa que usted no obtendrá muchos conocimientos de gramática, usos y conjugaciones.



PARA HABLAR COMO UN HABITANTE LOCAL, BUSUU:



Esta aplicación ofrece para el aprendizaje de una lengua el equivalente de los amigos por correspondencia: si usted está estudiando francés, sus ejercicios de conversación son evaluados por estudiantes de Busuu en Francia, siempre que devuelva el favor y califique la tarea de algún otro que este aprendiendo su lengua.



Advertencia: la mayoría de las mejores funciones de la aplicación requieren un pago, incluido el intercambio ilimitado con estudiantes extranjeros. Pero los planes son muy asequibles: un mes cuesta 8 dólares y un año, 45 dólares, menos de un dólar por semana.



PARA UN COMPROMISO A LARGO PLAZO, DUOLINGO:



Con esta usted tiene la libertad de aprender una de 23 lenguas a su propio ritmo, aunque esto signifique dedicar varias horas al día, por ejemplo, al italiano.



Tiene, además, un estilo de enseñanza holístico: usted aprende vocabulario, gramática y usos en forma simultánea mediante tarjetas flash, y ejercicios para rellenar espacios en blanco que realmente le hacen pensar.



Advertencia: si su prioridad es hablar, encontrará los ejercicios de ortografía tediosos. Son especialmente frustrantes en las lenguas romances, que requieren muchos acentos ortográficos.



Y para los viajeros, el vocabulario no tiende a lo práctico. Probablemente usted aprenda a conjugar "yo leo, tu lees, el lee..." o a afirmar "el gato es negro", antes de podes decir "por favor" y "gracias".



PARA UNA SOLUCIÓN RÁPIDA, MEMRISE:



Esta aplicación pone especial interés en la diversión y la utilidad. Su formato le permite decidir cuántas palabras quiere absorber en una única lección y abundan los refuerzos positivos.



Conforme usted progresa en el aprendizaje, obtiene puntos por las respuestas correctas y se gradúa con un sistema de calificaciones algo tonto.



Memrise, además, favorece las habilidades cotidianas de conversación por encima de los ejercicios técnicos.



Advertencia: ofrece pocas oportunidades de practicar su pronunciación.



LO MÁS PARECIDO A CLASES DE IDIOMAS, MONDLY:



No está bellamente diseñada ni ofrece la oportunidad de jugar. Pero lo que le falta en encanto se compensa con su gran rigor.



Las lecciones básicas lo llevarán a través de los elementos esenciales de la lengua informal ("¿Cómo está usted?", "Mi nombre es...").



Pero se vuelven progresivamente difíciles y deberá dedicarle unas dos horas a cada uno de los temas (animales, viajes, compras, por ejemplo).



Advertencia: al igual que algunas otras aplicaciones, para la mayoría de las lecciones de Mondly deberá desembolsar un pago (los planes empiezan con 3,99 dólares por mes). Pero con 32 lenguas para elegir -algunas tan dificiles de encontrar como persa y afrikaans- puede valer la pena.