Ligas francesa y española de fútbol se enfrentan por caso Neymar

La Liga de Fútbol Profesional francesa (LFP) pidió a la Liga de Fútbol Profesional española que no bloquee el traspaso de Neymar del Barcelona al París Saint-Germain y que "se ajuste al reglamento de la Fifa y sus atribuciones", este jueves en un comunicado.



"La LFP se sorprende y no comprende el rechazo de la Liga a simplemente aceptar el pago de la cláusula de rescisión", señaló la entidad francesa, horas después de que la competición española rechazara el abono de los 222 millones que permiten la salida de

Neymar del Barcelona.



"La LFP apoya al París Saint-Germain y desea la llegada de Neymar al campeonato Ligue 1. Los servicios jurídicos de la LFP apoyan y están en disposición del París Saint-Germain para que el contrato de Neymar sea homologado en el plazo más corto", añadió la competición.



Horas antes la Liga española anunció el rechazó del pago de los 222 millones de euros de la cláusula de rescisión. "Podemos confirmar que los representantes legales del jugador han acudido a la Liga a depositar la cláusula y que esta ha sido rechazada", indicó un portavoz de la Liga, sin ofrecer más detalles.



Los representantes de Neymar tampoco respondieron preguntas de los numerosos periodistas apostados frente a la puerta de las oficinas de la Liga en Madrid.



El presidente de la Liga, Javier Tebas, había amenazado con no aceptar el dinero, acusando al equipo de la capital francesa, propiedad de un fondo soberano catarí, de practicar "dopaje financiero". "No aceptaremos ese dinero de un club como el PSG que, sin pertenecer a la Liga, quiera acogerse a un derecho de nuestra organización, y más aún cuando este club está infringiendo normas y leyes" del fair play financiero, dijo Tebas el miércoles al diario As. En el reglamento de las cláusulas de rescisión, la Liga es la encargada de recibir el dinero y transmitirlo al club de partida del jugador.