Los hechos que fueron noticias en Semana Santa

Pasajero expulsado de vuelo de United Airlines sufrió fractura de nariz y perdió dos dientes. David Dao fue dado de alta del hospital la madrugada del jueves y se encuentra en una "ubicación segura", dijo el abogado, Thomas Demetrio, en una conferencia de prensa en la que un miembro de la familia de Dao habló por primera vez. Los abogados de Dao presentaron una petición ante una corte de Chicago solicitando que la ciudad, en la que opera el Aeropuerto Internacional O'Hare, y United Airlines conserven las pruebas relacionadas con el incidente del domingo pasado. Además, dijeron que hay una demanda judicial en camino. "Esta demanda, entre otras cosas, con suerte, creará una discusión no sólo nacional, sino internacional, sobre cómo vamos a ser tratados en el futuro", dijo Demetrio. "Durante mucho tiempo, las aerolíneas, en particular United, han abusado de nosotros".

Estados Unidos usó su bomba no nuclear más grande en Afganistán. Después del bombardeo en Siria en represalia a un supuesto ataque químico, Estados Unidos usó su artefacto no nuclear más potente el pasado jueves 13 de abril, dejando un saldo de al menos 36 miembros de Estado Islámico muertos, según el Ministerio de Defensa afgano. Este movimiento, sumado a los últimos en Siria y la península de Corea, marca un enfoque del presidente Donald Trump en el que no teme demostrar la fuerza para tener control sobre el tablero geopolítico.