Los retos de los colombianos para conseguir visa americana en la era Trump

Desde que Donald Trump se posesionó como presidente de Estados Unidos, el principal destino de los colombianos según cifras de Migración, la solicitud de la visa a ese país se ha convertido en un motivo de incertidumbre y temor.



Y aunque Trump no haya interpuesto barreras migratorias entre Colombia y Estados Unidos, sí ha endurecido sus políticas de visado.



(Lea: Cónsul explica los cambios en la renovación de la visa americana).



Ante ese panorama, expertos como Alberto Salamanca, abogado especialista en inmigración y presidente de VisasAmericanas.com, le dijo a Portafolio que el escenario sí ha sido un poco estricto desde que la cabeza de EE. UU. entró a la Casa Blanca, pero que los colombianos tienen las puertas abiertas en ese país.



“Actualmente no hay una estadística, porque son muy recientes las medidas, pero pensamos que se está volviendo a la dinámica de antes, donde se negaban más visas, pero ahora el proceso es más estricto”, comentó el abogado.



Pese a los casos aislados donde el país norteamericano le ha negado la entrada a Estados Unidos en unos casos particulares, los motivos de las visas negadas no necesariamente están relacionados con las políticas migratorias.



RAZONES PARA NEGAR UNA VISA ESTADOUNIDENSE



Basado en su experiencia en asesoría de visas (de reunificación familiar, inversionistas, visas de trabajo, novios, ciudadanía, residencia, turismo, trabajo y estudiantes), para el abogado, la principal razón de rechazo de una visa para latinoamericanos es el desconocimiento.



Solicitar una visa es un acto importante para la mayoría de las personas y no debe tomarse a la ligera.



“Se cometen muchos errores tanto en los formularios que deben llenarse cuidadosamente en el idioma inglés como en la entrevista consular, en la que se responde improvisadamente. Y la falla se inicia al someter a manos de inexpertos el llenado del formulario. Los tramitadores saben hasta cómo hacerlo, pero no tienen cuidado con el fondo de las preguntas y las respuestas”, sostuvo Salamanca.



Otra razón es no tener el perfil adecuado. Un viaje es costoso y deben haber razones suficientes para regresar al país luego del viaje. Ante esta situación, lo ideal es asesorarse debidamente por profesionales con experiencia, tanto en el llenado del formulario como para la entrevista presencial con el cónsul.



“Los errores no son equivocaciones simples de fechas. Son de fondo y obedecen a la estrategia de cómo diligenciar debidamente los formularios para causar una buena impresión al funcionario consular que los va a examinar detenidamente y con mucha antelación al momento de la cita”, añadió el jurista especialista en derecho de inmigración.



Sin embargo, el abogado resalta que lo indicado es pedir la visa que se ajustea su realidad, sin tener que mentir.



“Muchas veces hay personas que solicitan visa de turista pero con intenciones de buscar trabajo u oportunidades en Estados Unidos. Y muchas veces es peor”, dice Salamanca, quien destaca el tipo de visa E2, que le da la residencia a aquellos colombianos que quieran vivir e invertir un monto mínimo de US$100.000 en ese país.



“La E2 es muy apropiada para los nacionales porque hay un tratado de libre comercio con ese país, que les da más posibilidades a los nacionales que quieren radicarse en Estados Unidos”, concluyó el experto.