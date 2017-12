Los secretos del cerebro para ser feliz

El cerebro es el órgano más importante del ser humano, pues está encargado de controlar y regular desde las funciones del cuerpo tan vitales como respirar hasta del manejo de la conducta y las emociones.



Según explica Rocío Suárez, coaching experta en PNL, comportamiento humano y neurociencias, “el cerebro tiene capacidades sorprendentes, tenemos aproximadamente 100 mil millones de neuronas que a través de contactos eléctricos determinan acciones, pensamientos y emociones, que a su vez generan resultados en la vida de las personas. Cada experiencia vivida transforma el cerebro y tenemos la posibilidad de reprogramarlo para cambiar patrones aprendidos, y de esta forma lograr mejores resultados”.

Los últimos estudios en neurociencia demuestran que el pensamiento determina cómo es la vida de una persona y que es posible cambiar en cualquier etapa de la vida.



“Cada vez que generamos un pensamiento se fabrican sustancias químicas, que crean las emociones que son el motor de las acciones, las cuales definen los resultados en la vida. Sí tenemos un pensamiento de infelicidad en segundos nos sentiremos infelices, y empezamos a memorizar este estado, acostumbrando al organismo a este nivel de sustancias. Pero, lo bueno es que también tenemos la facultad de modificar estos hábitos, generando un cambio en la arquitectura neurológica del cerebro, creando nuevas emociones y experiencias para lograr ser la mejor versión de nosotros mismos”, afirma la experta.



LA TAN ANHELADA FELICIDAD



“La razón de la vida es ser feliz, pero no nos dicen cómo. Además del concepto errado actual del significado de felicidad, que se encuentra en el tener: un carro, una casa, pareja, hijos perfectos…cuando en realidad se trata de un estado que se genera voluntariamente. Para alcanzar la felicidad, se debe ser consciente del estado mental en el que nos posicionamos, no se trata de las circunstancias sino de la manera en que éstas se interpretan y se asumen”, afirma Rocío Suárez, Top 5 Master Trainer de PNL en Latinoamérica.



Lo primero que se debe tener en cuenta es que para ser feliz hay que ser responsable, es definir lo qué se quiere, reafirmar las convicciones personales y disminuir los temores, además de implementar un plan de acción para llegar al resultado. “Es un tema de visualización, no es imaginar el carro rojo, es definir qué debo hacer para conseguirlo, como por ejemplo, ser más productivo”, agrega la especialista.



El 1,2, 3 en comportamiento humano para lograr la tan anhelada felicidad es:



1. Adaptabilidad: Es la capacidad de adaptarse a las situaciones. No enfocarse en lo que uno no tiene porque se pierde la perspectiva.



2. Decisión: Definir lo que uno quiere o no quiere. Esto se logra con una firme autoestima, fuerza interna y poder personal.



3. Optimismo: Apuntar a que todo salga bien. Uno debe tener una respiración profunda y estar tranquilo.



DE VISITA A COLOMBIA



Con el objetivo de compartir herramientas para alcanzar la felicidad, Rocío Suárez trae a Colombia a su entrenador y acreditador, el co-creador de la Programación Neurolingüística y genio creativo detrás de la PNL, el doctor Richard Bandler, con el seminario Los Secretos de ser Feliz, donde también participará el presidente de The Society of NLP y uno de los consultores corporativos más exitosos del mundo John La Valle. Esta trinidad de expertos estará en el Hotel Las Américas, Cartagena, del 18 al 21 de enero de 2018.



Son cuatro días en las que se brindarán herramientas para qué de una forma consciente y voluntaria, la persona detecte los programas mentales antiguos o que ya no sirven, para así, reemplazarlos por programas fuertes y empoderadores que construya la misma persona, para dejar de pensar en el problema y empezar a ver las infinitas posibilidades de acción y soluciones, cambiando la química del cerebro, y así obtener resultados diferentes.



Los colombianos tendrán la oportunidad de ver al padre de la PNL, junto a John La Valle, compartiendo sus reflexiones y múltiples técnicas, para generar cambios duraderos como: cortar con un hábito tóxico, deshacerse de relaciones dañinas, mejorar la salud emocional, disfrutar de mayor éxito en situaciones de trabajo y sociales, entre otros; para que se puedan usar y generar el verdadero poder. Con este seminario miles de personas en el mundo han logrado transformar sus vidas.