MIT no es sólo para ingenieros

“Es una gran escuela para ti si eres ingeniero por la forma en la que enseñamos, que es similar a la que se usa para enseñar ciencias o ingeniería. Todo lo basamos en datos y cifras”, precisa García, quien lleva 28 años vinculado a la universidad.



Al preguntarle por las razones que lo han llevado a permanecer en Sloan por tantos años, dice que lo ha hecho por las cualidades de la comunidad y porque cree en lo que hace la universibles.



Esto las ha motivado a crear estrategias para atraer a estudiantes talentosos, ofreciéndoles múltiples alternativas de financiación.



La mayoría de escuelas ofrecen becas muy interesantes para aspirantes de

todas las nacionalidades.



Estas ayudas pueden cubrir hasta la totalidad de la matrícula, que oscila entre los

US$35.000 y US$66.000 anuales. No sólo la excelendad.



Es un programa basado en la excelencia que también promueve la diversidad. Con

un 42%, es uno de los MBA con mayor cantidad de mujeres en el mundo. “Son muy

activas y no existe ninguna diferencia entre ellas y sus compañeros en cuanto a sus

habilidades académicas o su liderazgo. No son tímidas”.



MIT cuenta con una gran variedad de iniciativas y posibilidades académicas. Una de

ellas es el programa Leaders of Global Operations, que cubre la totalidad de la matrícula de estudiantes comprometidos con las operaciones globales y la manufactura. Aunque no cuentan con muchas becas disponibles, los egresados de Sloan obtienen salarios altos que garantizan el retorno de su inversión: El salario base promedio para el primer año es superior a US$126.000 y más del 93% de sus egresados tienen trabajo al momento de graduarse.





