No más mitos acerca del Bitcoin

En el 2019, el número de usuarios activos del Bitcoin será de casi 5 millones, así lo revela un informe publicado por la empresa investigadora Juniper. Sin embargo, otras fuentes indican que esa cifra se superó hace ya bastante tiempo. Así mismo, al presentar el informe se identificó que el promedio de transacciones al día aumentó en un 50 % desde marzo de 2016 a la fecha.



Durante los últimos años esta moneda ha ganado mucho valor en diferentes lugares del mundo, definiéndose por su facilidad a la hora de realizar transferencias. Por ejemplo, “la mayoría de personas piensan que el Bitcoin está prohibido en Colombia, pero lo que no saben es que en el único ámbito en el cual no se permite es en las entidades reguladas por la Superintendencia Financiera” afirma Marcelo Granada, CEO de Investopi.



Desde hace años, muchas personas se han preguntado qué es el Bitcoin, cómo funciona y cuáles son las ventajas que ofrece a sus usuarios. De esta manera, Investopi, la primera plataforma financiera para no financieros, realizará su segundo Bootcamp en la ciudad de Bogotá, después del éxito de su primera versión el pasado mes de mayo.



En su primera versión asistieron más de 250 nuevos inversionistas de la criptomoneda, de los cuales 187 fueron colombianos y 67 extranjeros de países como Venezuela, Brasil, España y México con diferentes perfiles, entre ellos, médicos, ingenieros, consultores, emprendedores, entre otros. Durante el evento los participantes accedieron a charlas dirigidas por seis speakers de empresas líderes en el tema.



En la segunda versión del Bootcamp, que se realizará los días 15 y 16 de julio en Bogotá, la plataforma ofrecerá a los asistentes la posibilidad de escuchar todos los mitos y verdades acerca de la criptomoneda, contando con la presencia de expertos en el tema como Juliana Matiz, VP Cofounder de Investopi y Marcelo Granada CEO de la marca y representantes de SurBTC, Cryptropay, Criptostore, Panda Server y Bitcoin.com.



Estos dos jóvenes empresarios, se han caracterizado por democratizar el conocimiento financiero y compartirlo con todos sus usuarios, capacitando hasta el momento a más de 50 mil personas en Colombia y Latinoamérica.



“La definición de Bitcoin es muy sencilla, pues como tal es una moneda, como el euro o el dólar estadounidense, que sirve para intercambiar bienes y servicios. Sin embargo, a diferencia de otras monedas, el Bitcoin es una divisa electrónica que presenta novedosas características y se destaca por su eficiencia, seguridad y facilidad de intercambio”, asegura Granada.



Los interesados en conocer los detalles de cómo funciona y las diferentes alternativas de inversión que existen con esta criptodivisa, podrán inscribirse en bootcamp.investopi.com