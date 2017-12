Conozca los retos de las farmacéuticas en la era digital

La digitalización de la asistencia sanitaria está teniendo impacto en la forma en la que tanto los médicos como los pacientes manejan la salud. Por lo que las empresas farmacéuticas deberán transformarse para mantenerse competitivas.



Según el estudio “Pharma Outlook 2030: from evolution to revolution”, de la consultora KPMG, dos grandes cambios están afectando a la industria farmacéutica: la necesidad reducir el valor de las terapias y el paso del tratamiento a la prevención, el diagnóstico y la curación, lo cual está trayendo una multitud de nuevos competidores.





En este sentido el estudio de KPMG plantea que uno de los desafíos que enfrentan los fabricantes de fármacos es establecer relaciones más estrechas con los pacientes. Esto tiene muchos beneficios, incluyendo una mejor comprensión de la experiencia del paciente y una mayor fidelización.



“La transformación digital ha generado una revolución del consumidor que se expresa con una creciente demanda de conexión e información. Los consumidores con nuevas herramientas tecnológicas se están volviendo más activos y autogestionados, lo que cambia sus interacciones con los proveedores de salud y las compañías farmacéuticas, explica en un artículo la consultora Mckinsey & Company, ‘How pharma can win in a digital world’”, asegura Jaime Chaves, Country Manager para Colombia de FindaSense.



Los individuos están empezando a controlar sus propios tratamientos de salud. Los pacientes se están convirtiendo en algo más que receptores pasivos de terapias y asumen un mayor control de su propia salud, incluyendo las terapias que utilizan” afirman desde Mckinsey & Company. “En este sentido, la mejor manera para establecer dicha relación con los pacientes es a través de comunidades en línea, donde las farmacéuticas pueden observar su comportamiento” explica el Country Manager de FindaSense, consultora de transformación digital que tiene como misión innovar y transformar la manera en la que las organizaciones se relacionan con las personas.



Hay datos reveladores al respecto: 1 de cada 20 búsquedas de Google está relacionada con la salud. El 20% de los usuarios chequean en Internet sus tratamientos. Por otra parte, más del 85% de los pacientes confía en asumir la responsabilidad de su salud y acceder a recursos en línea que les ayudan, mientras que un 67% está investigando sus síntomas o problemas de salud en línea.



Para que la industria farmacéutica se acople a este cambio, la digitalización de sus procesos y la integración tecnológica es vital. En consecuencia, un número creciente de farmacéuticos y empresas de dispositivos médicos se están asociando con empresas de tecnología.



Por ejemplo, Sano y Verily, la unidad de ciencias de la vida de Google Alphabet, anunciaron en septiembre de 2016 que invertirán aproximadamente US$500 millones en una empresa conjunta para combinar dispositivos, software y medicamentos.



Por esta razón, Jaime Chaves resalta “la importancia que las farmacéuticas observen el comportamiento de los pacientes a través de comunidades en línea, participen en diálogos sobre comunidades de investigación y observen las interacciones médico-paciente combinando métodos cuantitativos para analizar las tendencias y ajustar sus productos y servicios según los cambios del comportamiento en la salud”.



Pacientes, asistentes de la salud, farmacéuticos médicos, salud pública, medios de comunicación y otros actores del ecosistema deben estar presentes y converger en una estrategia multi-content, dirigida a esta participación múltiple de stakeholders, para así tener una visión completa de los pacientes y otras partes interesadas y ofrecerles una experiencia sin fricciones, donde sea que se encuentren con la marca.