Microsoft anuncia el fin de la herramienta de dibujo Paint

El procesador de dibujo e imagen Paint llegará a su fin. Así lo anunció este lunes la tecnológica Microsoft, tras mencionar las modificaciones que se realizarán al sistema en la nueva actualización de Windows.



(Lea: Las 6 firmas colombianas detrás de la innovación de Microsoft)



Paint, que debutó en 1985 con Windows, se encontraba dentro de la lista de aplicaciones que se eliminarían del nuevo Windows 10 Fall Creators Update, el cual saldrá a finales de este año.



(Lea: Microsoft planea despedir a más de 3.000 empleados alrededor del mundo)



El argumento de la compañía, es que el programa estaría obsoleto y por ello dentro de sus planes no está el seguir invirtiendo para su renovación.



“Las herramientas o funciones de dicha lista no están en desarrollo activo y podrían ser eliminadas en futuras versiones", indicó la compañía tecnológica estadounidense.



Aun así, la compañía pondrá a disposición de los usuarios la aplicación Paint 3D la cual permitirá realizar dibujos en tercera dimensión y cuenta con una interfaz diferente. Esta fue lanzada a comienzos de 2017.



Paint fue, durante décadas, una de las aplicaciones instaladas por defecto en los ordenadores personales con Windows y llegó a tener muchos adeptos.



OTRAS APLICACIONES QUE DESAPARECERÁN



Paint, no será el único que llegará a su fin. La compañía también sacará de su sistema el Outlook Express, una plataforma especializada en correos electrónicos y noticias de red que venía predeterminado con el sistema.



Este será reemplazado por otra plataforma de correos creada para Windows 10.

Otras de las funciones que dejarán de estar en el sistema operativo serán: los salvapantallas, 3D Builder app, Reader app y Reading List.