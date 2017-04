Falcao y Cuadrado se enfrentarán en semifinales de Champions League

La Liga de Campeones no tendrá una final española ya que Real Madrid y Atlético Madrid se verán las caras en una de las semifinales de la competición, en su cuarto duelo en las cuatro últimas ediciones, mientras que la Juventus partirá como favorita frente al Mónaco, tras el sorteo realizado este viernes en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza).



Real Madrid y Mónaco jugarán en casa los partidos de ida, el 2 y 3 de mayo, con los duelos de vuelta programados para el 9 y 10 de ese mismo mes, de los que saldrán los finalistas que pelearán por el título el 3 de junio en Cardiff (Gales).



Mónaco, finalista en 2004, donde cayó ante el Oporto de José Mourinho, es la sorpresa en la edición de este año, tras pasar por la fase preliminar de la competición, donde dejó fuera al Villarreal.



El equipo del Principado tratará de lograr una nueva sorpresa contra la Juventus, después de haber dejado también fuera en la competición a Mánchester City y Borussia Dortmund, a los que eliminó en octavos y cuartos de final, respectivamente.



La Juventus, por su parte, que perdió la final de 2015 contra el Barcelona en Wembley, está a dos pasos de lograr su tercera corona europea, después de haber ganado la última hace más de veinte años, en 1996, tras la primera lograda en 1985 en la trágica final del estadio de Heysel en Bruselas contra el Liverpool.



"La eliminatoria está al cincuenta por ciento. En el Mónaco hay jugadores muy jóvenes que no tienen ninguna presión, que pueden jugar libremente. Es su fuerza, su baza", afirmó en Nyon Pavel Nedved, embajador del equipo italiano.



Enfrentarse al equipo italiano será la ocasión para el AS Mónaco del colombiano Radamel Falcao de tomarse la revancha de la temporada 2014/15, cuando el equipo del Principado cayó eliminado en cuartos por poco (1-0 en la ida y 0-0 en la vuelta).



"La Juventus ha cambiado bastante, por tanto los partidos no serán los mismos", añadió Nedved. Tras aquella eliminatoria de cuartos, la Juventus eliminaría al Real Madrid en semifinales y perdería la final con el Barcelona. Además de los dos títulos ganados en 1985 y 1996, la Juventus ha perdido seis finales (1973, 1983, 1997, 1998, 2003 y 2015).



REVANCHA ANTICIPADA



Real Madrid y Atlético jugarán por primera vez en una semifinal de Champions, después de enfrentarse en la finales de 2014 y 2016, ambas con triunfo final del equipo blanco, en la prórroga y en los penaltis, respectivamente.



"Creo que nuestra gente, nuestros jugadores han sabido superar perfectamente lo que ha sido jugar dos finales de 'Champions' y perderlas, y son conscientes de lo que significa poder llegar aquí, el esfuerzo que tienen que hacer y con eso es con lo que se trabaja", dijo en la ciudad suiza el gerente del Atlético Madrid, Clemente Villaverde.



Además, ambos equipos se midieron en cuartos de final de la edición de 2015, donde también se clasificó el Real Madrid, que sería eliminado por la Juventus en semifinales. "Creo que cada año es diferente, cada partido es diferente", afirmó en Nyon el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño.



"El Atlético Madrid aprovecha muy bien los errores del rival, tienen gente de calidad arriba, atrás tienen una defensa muy sólida, por tanto reciben muy pocos goles", recordó el exdelantero blanco.



El Real Madrid, que ostenta el récord de títulos, con once, busca su duodécima corona, mientras que el Atlético, después de tres finales perdidas, dos frente a su vecino de la capital de España y otra contra el Bayern Múnich en 1974, sueña con su primer título.



El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, que ganó la Liga de Campeones en 2016, en su primera temporada en el banquillo del club blanco, busca igualar la marca histórica del italiano Arrigo Sacchi, que ganó el título europeo dos temporadas seguidas con el mismo club, el AC Milan en 1989 y en 1990.



Por su parte, Cristiano Ronaldo, que superó en cuartos la barrera mítica de los cien goles en la competición (101) sigue en ruta hacia un quinto Balón de Oro, tras haberlo ganado en 2016, sin la amenaza de Leo Messi, después de que el argentino dejara la competición en cuartos tras la eliminación del Barcelona ante la Juventus.