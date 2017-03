‘Hay que ganar todos los puntos en disputa’, dice Pekérman sobre el partido de este jueves

El seleccionador de Colombia, Néstor Pekerman, afirmó este miércoles que para asegurarse una plaza en el Mundial de Rusia "hay que ganar todos los puntos en disputa".



"Puede sonar exagerado pero hay que pensar así. Sabemos la importancia que tiene este último tramo de la eliminatorias y por eso es muy difícil sacar cuentas", indicó.



Así zanjó en entrenador argentino la discusión sobre los resultados que necesita Colombia para alcanzar una plaza en Rusia cuando apenas restan seis jornadas para el fin de las eliminatorias sudamericanas. Sobre la selección de Bolivia, su próximo rival, este jueves en Barranquilla, Pekerman anticipó que sus jugadores se van a tomar el compromiso "muy en serio" y con el respeto que merece.



"En esta instancia nadie regala nada", manifestó. Para Pekerman, lo importante es que Colombia no corra riesgos y trabaje "en achicar el margen de error".



Dijo que lo ideal es "resolver el partido lo más rápido posible". Igualmente se refirió a los trabajos de recuperación a la cancha del estadio en donde juega la selección en Barranquilla, destacando que estaba "satisfecho por el trabajo realizado a la grama" del estadio Metropolitano Roberto Meléndez.



"Esto habla muy bien de la organización para tener el escenario que se necesita", agregó al recordar las críticas hechas en la fecha pasada de las eliminatorias cuando se jugó de local.



Pekerman salió al paso de las críticas hechas a la convocatoria de Pablo Armero, quien hace algunos meses fue detenido por un caso de violencia doméstica. "Su cambio de vida en Brasil ha sido positivo. He tenido buenas referencias, se ha adaptado bien.

Nosotros nunca tuvimos una información más allá de los medios de comunicación y en esa estadía en Brasil me dijo que estaba bien con su familia y que eso lo ponía en las posibilidades de ser convocado", indicó.



Durante la rueda de prensa confirmó que Colombia tiene previsto jugar dos partidos amistosos en junio, que en un principio serían frente a las selecciones de España y Portugal.



Las eliminatorias sudamericanas del Mundial son lideradas por Brasil con 27 puntos. Colombia ocupa la sexta plaza con 18, en tanto que Bolivia es noveno con 7.



EFE