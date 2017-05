América y Deportivo Cali perderían cerca de $6.000 millones, tras la sanción de la Dimayor

La polémica decisión tomada en las últimas horas por la Dimayor de no transmitir en vivo los partidos entre Millonarios- Cali y América- Bucaramanga, no ha caído bien entre miles de seguidores del fútbol, que en las redes sociales han manifestado su desacuerdo con esta medida.



A pesar de la lluvia de críticas, para Jorge Perdomo, presidente de la Dimayor, la decisión, aunque es extrema debe ser necesaria. Señala que se tomó tras haber consultado a RCN y Win Sport, con quien la entidad tiene un contrato de licenciamiento para la transmisión de los partidos del fútbol profesional colombiano.



(Lea: Millonarios pagará $18 millones de sanción y dejaría de percibir unos $6.000 millones).



“Previamente hablé con ellos (RCN y Win Sport) y les dije que la gravedad de la situación me conducía a invitarlos a que hagamos todos un sacrificio económico, hagamos un servicio para el propósito de acabar con los violentos”, dijo Perdomo, este viernes, en una entrevista en la W radio.



Según Perdomo, “si RCN y Win Sport hubieran querido reclamar la transmisión en desarrollo del cumplimiento de este contrato lo habrían hecho. Lo que yo aquí he logrado es que consensuemos una medida extrema ante un hecho de alta gravedad”.



PÉRDIDAS MILLONARIAS



Más allá de la polémica que, según Perdomo, busca generar consciencia, América y Deportivo Cali se exponen a algo más grave: las pérdidas millonarias.



Ambos equipos fueron sancionados con el cierre del estadio durante 2 fechas en Copa y 3 en Liga. Además, tras las 2 siguientes fechas posteriores a esta sanción, las tribunas sur y norte seguirán cerradas.



Se estima, que por los partidos en los que resultaron sancionados, cada equipo perderá cerca de 6.000 millones de pesos.



Y es que además de las pérdidas por taquillas, no recibirán dinero por derechos de televisión, además de otras pérdidas en el comercio formal e informal.



El promedio de asistencia, teniendo en cuenta que la Liga se encuentra en la última recta de la primera fase del campeonato, es de 15 mil espectadores, los cuáles pagan cerca de $81.000 por boleta, lo que equivale a unos $1.200 millones por encuentro.



Cali y América están entre los 8 equipos clasificados, hasta el momento a la segunda fase, pero en estos partidos se definen cosas importantes para ambas escuadras.



La sanción fue puesta luego de los disturbios ocurridos este miércoles por la noche, antes, durante y después del clásico de Copa Águila entre Deportivo Cali y América, en el cual hinchas de los dos equipos invadieron la cancha del Pascual Guerrero y se enfrentaron, algunos con armas blancas.



LEVANTAN MEDIDA CONTRA LA PRENSA



A través de un comunicado la Dimayor informó este viernes que, mediante una acción judicial de tutela, se autoriza a los periodistas y medios de comunicación el ingreso a los escenarios deportivos en donde se llevarán a cabo los encuentros Deportivo Cali vs. Millonarios, en Palmaseca y Atlético Bucaramanga vs. América, en el estadio Alfonso López.



"La Dimayor se permite comunicar a la opinión pública y a los medios de comunicación interesados en el cubrimiento de los encuentros sancionados correspondientes a la fecha 20ª de la Liga Aguila I-2017, que en cumplimiento de la medida provisional decretada por una autoridad judicial, autoriza el ingreso a los escenarios deportivos en los que se desarrollarán los encuentros precitados, a los periodistas y medios de comunicación debidamente acreditados por la Dimayor, a efectos que puedan realizar los cubrimientos respectivos".



La medida fue levantada luego de que el periodista Ismael Hurtado Cardozo ejecutara un acción de tutela y que fue firmada por el juez Cristhian Alberto Serna Muriel, quien argumenta que: “Primero, no tiene fundamento legal… Segundo, se observa no sólo innecesaria sino desproporcionada dado que con el pretexto de erradicar la violencia de los estadios, se desconoce que los medios de comunicación no son los responsables o generadores de esta violencia”.



Sin embargo, se mantiene la medida de no transmitir estos partidos por televisión. La prensa radial escrita podrá hacer su trabajo periodístico de manera normal.