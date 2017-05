Piratas del Caribe lidera taquilla, pero no cumple con las expectativas

Archivo particular

La quinta entrega de la película "Piratas del Caribe" de Walt Disney Co. encabezó la taquilla del fin de semana en su debut como se esperaba, sin embargo enfrenta una empinada subida para lograr el éxito financiero.



"Piratas del Caribe: La venganza de Salazar", protagonizada nuevamente por Johnny Depp como el capitán Jack Sparrow, obtuvo ventas en Norteamérica de 62,2 millones de dólares durante los tres primeros días del fin de semana en que se celebra el Día de los Caídos en Estados Unidos, informó la empresa de investigaciones de mercado ComScore Inc. el domingo en un correo electrónico. Eso fue menos de los 68,5 millones de dólares que BoxOfficePro.com esperaba.



La película superó a la nueva comedia de Paramount Pictures "Baywatch," que salió tercera con un estimado 18,1 millones de dólares. Con un presupuesto de producción calculado en 230 millones de dólares y decenas de millones más en costos de promoción, "La venganza de Salazar" tendrá que ser un éxito en Estados Unidos e internacionalmente para conformar a Disney, que ha sugerido que esta será la última producción de la serie.



Las ventas internacionales de 208 millones de dólares han llevado el total de la película a 285 millones de dólares, dijo Disney en un correo electrónico. La franquicia ha generado 4.000 millones de dólares en ventas de taquilla en todo el mundo, lo que demuestra que "hay tanto amor de la comunidad de fans", dijo David Hollis, vicepresidente ejecutivo de distribución en Disney, en una entrevista el domingo.



En la última película, el pirata antihéroe Sparrow que protagoniza Depp está buscando el legendario Tridente de Poseidón, que puede salvarlo de los mortales marineros fantasmas decididos a sembrar el caos. Javier Bardem se une al elenco como el capitán vengativo Salazar que dirige a los macabros personajes.



Disney esperaba que la película generara ventas de más de 70 millones de dólares en las salas de Estados Unidos y Canadá hasta el lunes, frente a un pronóstico anterior de 80 millones de dólares.



Los analistas de BoxOfficePro.com pronosticaban 83 millones de dólares en cuatro días. Eso pondría a la nueva "Piratas" detrás de tres de las cuatro entregas anteriores, al tiempo que marca uno de los estrenos destacados de 2017.



La película probablemente rinda menos de 200 millones de dólares con las proyecciones en los cines de Estados Unidos, de acuerdo con Shawn Robbins de BoxOfficePro.



Por otro lado, los medios criticaron el film, dándole solo 30 por ciento de comentarios positivos, de acuerdo con Rottentomatoes.com. "Baywatch" es un revival de una serie de televisión de la división Paramount de Viacom Inc.



BoxOfficeMojo predijo 23 millones de dólares en tres días para el film, cuya producción costo 69 millones de dólares. Dwayne Johnson interpreta al dedicado salvavidas Mitch Buchannon, que choca con el descarado novato Matt Brody, interpretado por Zac Efron.



El dúo debe resolver una trama criminal local que amenaza el futuro de la bahía. A los críticos tampoco les gusto "Baywatch"; la película tuvo solamente un 19 por ciento de comentarios positivos, según Rottentomatoes.com.