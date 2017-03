Por contaminación del aire declaran alerta roja en Medellín

Después de tres días consecutivos en alerta naranja ambiental, la Alcaldía de Medellín anunció que la ciudad llegó a alerta roja. Lo que incluye medidas para suspender las actividades al aire libre de instituciones educativas, ampliación del pico y placa, restricción a la circulación de ciertos vehículos, promover el teletrabajo, cambios de horarios laborales y ampliación del servicio de metro.



De acuerdo al Plan Operacional para Enfrentar Episodios Críticos de Contaminación Atmosférica (Poeca), se tomaron las medidas respectivas en este caso. La principal es aumentar la medida de pico y placa de cuatro a seis dígitos. El horario también cambió y quedó entre las 7:00 a.m. y las 7:00 p.m.



La medida comenzará a regir a partir del jueves 23 de marzo y hasta el sábado 25 de marzo, así:



Vehículos particulares cuyas placas terminen en:



• 4,5,6,7,8,9 - Jueves 23 de marzo

• 8,9,0,1,2,3 - Viernes 24 de marzo

• 2,3,4,5,6,7- Sábado 25 de marzo (de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.)



Las motos de dos y cuatro tiempos también están cobijadas en la medida, para ellas, regirá en cuyas placas inicia en:



• 8,9,0,1,2,3 - Jueves 23 de marzo

• 0,1,2,3,4,5 - Viernes 24 de marzo

• 4,5,6,7,8,9 - Sábado 25 de marzo



La Alcaldía informó que durante esos días, se levanta el pico y placa para taxis.



También se exceptúan, entre otros, los siguientes tipos de automotores: vehículos de atención de emergencias; vehículos que usen gas natural vehicular o energía eléctrica; vehículos de servicio especial; vehículos de transporte de alimentos perecederos; vehículos de propiedad de medios de comunicación; vehículos de las Fuerzas Militares, Policía Nacional, INPEC; vehículos de transporte de personas en situación de discapacidad, de pacientes y/o de personal médico; vehículos con blindaje igual o superior a nivel 3 vehículos acreditados para transporte de valores; vehículos de transporte público colectivo; coches funerarios; y motocicletas destinadas a la entrega de domicilios, entre otros.



NO A LAS ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE



"Se ordena a los establecimientos de educación básica primaria y secundaria pública suspender las actividades físicas y recreativas al aire libre y se les recomienda a las instituciones educativas privadas que se sumen a esta medida, hasta tanto las condiciones atmosféricas cambien", dice el decreto entregado por la Alcaldía.



Además, no se prestarán los escenarios deportivos del orden municipal para actividades físicas al aire libre, en la mañana, y se restringirán las actividades físicas al aire libre dirigidas a los adultos mayores en las horas de la mañana, promovidas desde la Administración Municipal y sus entidades descentralizadas como el Inder.



AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE METRO



“Para prestar un mejor servicio del Metro durante los momentos pico de afluencia de usuarios, en la mañana y en la tarde, aspectos como el aumento de frecuencias, la disminución de paradas en estaciones y el incremento en el número de trenes se ampliarán como mínimo una hora en ambos momentos del día”, indicó la Alcaldía en un comunicado oficial.



Además, se tendrán trenes de reserva en caso de requerirse. Con la medida se amplían las horas pico entre 5:30 a.m. a 8:30 a.m. y de 4:30 p.m. a 7:30 p.m.



El número de trenes también aumentará. En total estarán en servicio 56 unidades de trenes. En la Línea A serán 50 unidades y en la Línea B 6 unidades. Habrá 27 buses articulados en la mañana y 28 buses articulados en la tarde.



Se incrementará a un total de nueve el número de vehículos del tranvía en servicio. En los metrocables se aumentará la velocidad según la necesidad.