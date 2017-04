La soltería se está convirtiendo en una opción viable para las mujeres

¿Qué tienen en común las actrices Edie Falco, conocida por su papel en la serie televisiva Los Soprano, y Kim Cattrall, una de las protagonistas de Sex and the City, con la mundialmente famosa cantante y compositora Lady Gaga?



Son tres celebridades singles (solteras), cuyas opiniones y forma de vida invitan a realizar una reflexión libre de prejuicios sobre la soltería y a dedicarle una nueva mirada. La psicóloga estadounidense, Bella DePaulo, experta e investigadora mundial en soltería, señala que se ha dado cuenta que usa hechos relacionados con las figuras públicas como punto de partida para sus análisis sobre el lugar que ocupan el matrimonio y la vida soltera en la sociedad contemporánea.



Kim Kardashian, Whoopi Golberg, Patricia Arquette, Taylor Swift y Angelina Jolie, entre otras, son algunas de las personalidades citadas en sus artículos de psicología.



SOLTERAS Y FELICES



La doctora DePaulo cita tres mujeres famosas cuyos dichos y hechos sobre la soltería ha analizado en su blog y que han generado debates importantes. Por ejemplo, en el caso de Kim Cattrall, quien ha percibido el término “cougar” (equivalente a “pantera” y aplicado a las mujeres mayores que se relacionan con hombres jóvenes), “es visto como una expresión con connotaciones negativas y una etiqueta que la gente utiliza cuando se siente incómoda ante una mujer fuerte”, explica DePaulo.



La psicóloga también cita el caso de Lady Gaga, analizado en el artículo del periódico The Globe and Mail cuando la cantante señaló: “Estoy sola ahora y he elegido ser soltera, porque no tengo tiempo para conocer a nadie. Estoy célibe, el celibato está bien”, por lo cual fue criticada, según este medio de comunicación.



Además, las críticas que recibió Lady Gaga por decir eso se relacionan con el obstinado mito de que los solteros se engañan a sí mismos y, en el fondo, desean abandonar su soltería. Por otra parte, la especialista señala que decir “me siento feliz” es una respuesta que parece no estar permitida para aquellos que viven en la soltería, como Edie Falco, a quien el escritor y editor Kevin Sessums le preguntó cuatro veces seguidas si no la entristecía el hecho de no haberse casado.



Frente a esto, la actriz le respondió a Sessums que no estaba triste respecto de su vida, porque era poco convencional y la iba inventando a medida que sucedían las cosas y se desarrollaba.



MÁS INVESTIGACIONES



DePaulo también cita una investigación que revela que las personas solteras valoran el trabajo significativo, más que las personas casadas, y otro estudio que muestra que los 'singles' están más conectados con los padres, hermanos, amigos, vecinos y compañeros de trabajo.



Sin embargo, un estado no es mejor que otro. “No hay una receta para la buena vida. Lo que importa no es lo que los demás hagan o lo que otras personas piensen que debemos hacer, sino que podamos encontrar los lugares, espacios y personas, que encajen en lo que realmente somos y nos permitan vivir nuestras mejores vidas”, explica esta psicóloga.



Otro estudios realizados sobre las personas solteras, mostraron que cuanto más autosuficientes eran, menos probabilidades tenían de experimentar emociones negativas, contrario de lo que sucedía con las personas casadas.



Para concluir, la experta hace hincapié en que de las 814 investigaciones que encontró, la mayoría no examinaban a personas solteras, sino que las utilizaban como grupo de comparación para aprender sobre aquellas que están casadas y del matrimonio en genera.



BENEFICIOS DEL CELIBATO



“Muchas personas solteras abrazan sus vidas de soltería y es probable que experimenten un mayor crecimiento psicológico y desarrollo que las personas casadas, así como una vida social más rica. Es hora de representar con más exactitud a las personas solteras, reconociendo sus fortalezas y su resiliencia (capacidad de adaptarse a la adversidad) y todo aquello que hace que sus vidas sean tan significativas” afirmó la experta DePaulo.