Con el nuevo sistema de juego de Baloto son menores la posibilidades de ganárselo

El nuevo sistema de juego que empezará a implementar Baloto a partir de este jueves reducirá las posibilidades de ganarse el premio mayor, pero aumentará la probabilidad para que sus compradores ganen otros premios.



Hasta el sorteo anterior, la posibilidad de “pegarle al gordo” era de 1 en 8 millones, mientras que ahora será de 1 en 15 millones. ¿Cuál es la razón?



Antes, se jugaba con seis números que se sacaban de una bolsa de 45 balotas. No se podían repetir números y no importa el orden en el que salieran.



Con esas condiciones, habían 8'145.060 combinaciones posibles, es decir, la probabilidad de ganar era de una entre 8'145.060.



El nuevo esquema del juego, para los colombianos que compran el Baloto, implica que ahora para ganar tendrá que escoger y acertar cinco números del 1 al 43 y una superbalota de 1 a 16.



Es decir que ahora, con las nuevas normas de juego, Baloto eliminó un número, pero adicionó una bolsa más, en la que saldrá una balota con la serie, esta con 16 números.



Así las cosas, hay una primera bolsa con 43 números, y en una segunda bolsa con 16.



De la primera bolsa se sacan 5 números, y luego un sexto número sale de la segunda bolsa.



La primera tanda, de 5 números escogidos de entre 43, que no se repiten y que no importa el orden da 962.598 combinaciones posibles. Pero esas se combinan a su vez con 16 posibilidades.



Así, en total, son 15'401.568 combinaciones posibles. La probabilidad de sacar el gordo es de una entre 15'401.568.



Para María Clara Martínez, presidenta de IGT, con esta transformación, los apostadores tendrán oportunidad de ganar más, pues aumentará la categoría de premios, los acumulados serán mayores y los recursos que le transferirán a la salud también se incrementarán.



Según Martínez, la decisión permitirá agrandar la bolsa millonaria que se llevará el ganador.



De acuerdo con Martínez, también aumentarán las categorías de los premios, pues en la actualidad solo se gana con el acierto de 6, 5, 4 y 3 números. Ahora, se gana con 5 números, con 4 y la superbalota, con 4 sin la superbalota y así sucesivamente, lo que agrega 4 categorías más.



La suerte está echada.