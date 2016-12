Hay oportunidades académicas que pueden cambiar radicalmente su perfil profesional, pero a las que las personas no aplican por despiste o simple desconocimiento.



(Conozca 98 cursos gratis que puede realizar en Harvard)



Como toda oportunidad es mejor que comience a proyectarse para aplicar a una beca o un curso.



Colfuturo abrirá su convocatoria en 2017



Estará abierta del 10 de enero al 28 de febrero del próximo año.

Entre los requisitos está:



Ser colombiano, dominar un segundo idioma, tener claro el programa de maestría o doctorado a realizar en el exterior y diligenciar el formulario en línea en www.colfuturo.org.



(Vea: 15 cursos en línea que puede tomar y certificarse)



Colfuturo ofrece una condonación de hasta el 80% del valor total desembolsado. No obstante, la entidad aclara en su página web que ese porcentaje de condonación “dependerá de los requisitos que cumpla cada beneficiario”.



(Lo que debe saber antes de solicitar un crédito-beca)



Esta entidad realiza conferencias continuamente sobre este sistema. Puede ver todo los requisitos en el siguiente enlace.



El Banco de la Republica ofrece becas en tres áreas



Doctorado en economía, posgrado en derecho económico y estímulos a la música componen la oferta educativa del Banco de la República, el cual abre anualmente su convocatoria.



MinTic estímula la formación de analistas y desarrolladores



Ingrese aquí para encontrar información detallada de la oferta del Banco de la República.

MinTic ofrece estudios de pregrado en las ciencias de la tecnología



El ministerio de las tecnologías y las ciencias de la Información dispone de becas y publica cursos para que las personas puedan aprender lenguaje de programación o se vinculen en una carrera de esa área.



(Lea: Cursos de inglés a los que puede inscribirse)



En el siguiente link puede ver fechas e inicio de programas de pregado sobre un sector que, según el ministro David Luna, le aporta 3 puntos del PIB. Por eso, para crecer este sector requiere de desarrolladores, ingenieros y analistas de los que no dispone el mercado.



Puede encontrar todas las ofertas en el siguiente link.



Conozca las becas que distintos países le otorgan a ciudades colombianos



A través de la página del Icetex usted puede consultar distintas ofertas educativas que cubren hasta un 100% de la matrícula, alimentación, alojamiento y transporte, entre otros gastos, para quienes deseen estudiar en universidades del exterior.



Incluso, hay oportunidades para estudiar inglés y otros idiomas 100% gratis. Si quiere conocer la oferta completa del Icetex ingrese en este enlace.



Colciencias invierte en proyectos de investigación



La entidad dispone de financiación para proyectos de investigación o incluso apoyar la formación de profesionales en el exterior. No obstante, algunas de estas convocatorias no entregan recursos.



Puede consultar la oferta de Colciencias aquí.



Mincultura apoya investigación en las artes



Desde una beca para estudiar la obra de Gabriel García Márquez hasta estudio sobre industrias culturales hacen parte del catálogo de ofertas educativas que tiene el ministerio de Cultura.



Cada año la entidad ofrece estímulos en diversos temas. Encuentre la información en este enlace.



Fondo Nacional del Ahorro



La entidad dispone de descuentos en universidades para sus ahorradores.



Acuerdo de reconocimiento de títulos universitarios



Durante su viaje por Gran Bretaña, los ministros de relaciones exteriores de ese país y de Colombia firmaron un acuerdo para faciliar el reconocimiento de títulos de pregrados universitarios, maestrías y doctorados entre Colombia y el Reino Unido.



Esto permitirá una mayor movilidad tanto para profesores como estudiantes de ambos países.



Según cifras del ministerio de Educación, en los últimos cuatro años se convalidaron 16’ títulos de Maestría provenientes de Reino Unidos y 65 títulos de pregrado de ese país.



Portafolio