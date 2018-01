Recomendaciones para el Plan Retorno de este puente festivo

Tras una reunión de las autoridades de tránsito y transporte del país en la que se analizaron los hechos ocurridos en el puente de año nuevo, donde se reportaron congestiones y otros problemas en la movilidad por las carreteras del país, el Ministerio de Transporte entregó algunas recomendaciones para que los viajeros que se van a movilizar este puente festivo tengan en cuenta para evitar inconvenientes.



(Lea: Derrumbes encienden las alarmas para el próximo plan retorno)



“En este puente que acaba de pasar se vieron grandes represamientos porque se unieron varios factores: los derrumbes producto de las fuertes lluvias, varios accidentes y atropellamientos en puntos críticos, vehículos varados, entre otros. Pero el factor más importante fue que la mayoría de viajeros decidió regresar a última hora a sus lugares de origen y eso se tradujo en una entrada masiva de carros, principalmente a la ciudad de Bogotá”, afirmó el viceministro de transporte, Andrés Chaves.



(Lea: 538 lesionados por pólvora se reportaron durante todo diciembre)



Esto se vio reflejado en las cifras que maneja la Dirección de Tránsito y Transporte (Ditra) de la Policía Nacional, según las cuales durante el fin de semana pasado la movilización de carros desde y hacia Bogotá aumentó 19% frente a lo registrado en la misma fecha de 2017.



“Es importante que no conduzcan bajo efectos de bebidas embriagantes. Va a haber serios controles en las vías, sanciones para quienes lo hagan. Y al mismo tiempo les pedimos que no pongan en riesgo a vida de sus familias”, afirmó Chaves.



Así mismo, el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (Ansv), Alejandro Maya, recomendó que “en la medida en que no se cuente con las condiciones físicas, anímicas, para poder conducir el vehículo es mejor que los colombianos se abstengan. En caso de que estén enguayabados, trasnochados o que hayan consumido licor, lo mejor es entregar las llaves o viajar un poco más tarde”.



Este llamado se hace debido a las cifras que se registraron en lo que va corrido de la temporada. Mientras que los accidentes cayeron 75% durante el Plan Retorno de Fin de Año, las muertes tuvieron una disminución de 41% y hubo cero fallecidos en siniestros por embriaguez, se detectaron 274 conductores alcoholizados al volante, un número superior en 68% al del año anterior.