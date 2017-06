Recomendaciones para evitar el ciberataque

Las principales compañías del país así como las páginas de internet de las diferentes entidades gubernamentales ya tomaron las respectivas acciones para evitar que sus sistemas se vean afectados por el ciberataque que en estos momentos ocurre a nivel mundial.



Y aunque ya tomaron las precauciones, de todas maneras le piden a sus empleados y usuarios atender las siguientes recomendaciones:



- Evitar abrir o descargar archivos adjuntos de correos electrónicos sospechosos o de remitentes desconocidos.



- Evitar entregar información personal o de la empresas en sitios web no seguros, en correos electrónicos o en llamadas telefónicas.



- No hacer clic en enlaces de redes sociales de desconocidos o que parezcan sospechosas.



- No hacer clic en botones de aceptar sobre ventanas emergentes que puedan aparecer en páginas web a las que no se navegue frecuentemente.



- Evitar abrir enlaces/vínculos a sitios web enviados por correo electrónico de remitentes sospechosos o desconocidos.



- Evitar ejecutar software portable (aplicaciones que pueden ser utilizadas sin instalación previa).



El objetivo del ciberataque, de una magnitud similar al ocurrido el pasado 12 de mayo,

es dejar indisponibles las redes de computadores a través de un malware llamado Ransomware que secuestra la información y exige un rescate económico para devolverla al dueño. Particularmente el ataque está dirigido a los usuarios de Windows.



En el ciberataque, coordinado desde Europa Occidental, se han visto afectados varios grupos empresariales multinacionales. El ataque, que comenzó contra empresas y servicios públicos en Ucrania y Rusia, se trasladó luego al oeste donde afectó, entre otros, a la naviera danesa Maersk, al gigante publicitario británico WPP y al francés Saint Gobain, dedicado a materiales de construcción.



El principal productor de petróleo de Rusia, Rosneft, dijo que un ataque cibernético a gran escala golpeó sus servidores el martes, mientras que los sistemas informáticos de algunos bancos y del principal aeropuerto de la vecina Ucrania sufrieron también interrupciones.



Group-IB, una empresa de seguridad cibernética con sede en Moscú, dijo que parece ser un ataque coordinado dirigido simultáneamente a objetivos en Rusia y Ucrania.